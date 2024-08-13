Дети растут в любом размере <unk> поэтому вот что вы должны знать о их здоровье, говорят эксперты

Вот что говорит Джилл Касл, педиатр из Массачусетса: "Не судите книгу по обложке, и не судите о здоровье человека только по его внешнему виду". В своей новой книге "Дети процветают во всех размерах" Касл предлагает новую модель оценки и поддержки здоровья детей.

Дети с телами, как более крупными, так и более мелкими, чем средний размер, подвергаются более высокому риску психологического вреда, связанного с их размером, чем их сверстники среднего размера, говорит Касл. Кроме того, некоторые тактики, которые взрослые используют для влияния на размер своего ребенка, могут иметь последствия для здоровья и отношения к пище на всю жизнь, говорит Дженнифер Роллин, основатель Центра расстройств пищевого поведения в Роквилле, Мэриленд.

С началом нового учебного года дети с более крупными или более мелкими телами могут столкнуться с трудностями в школе, но взрослые, заботящиеся о них, имеют возможность пересмотреть подход семьи к здоровью и размеру, говорит Касл.

Если вы хотите пересмотреть здоровые привычки вашего ребенка с началом учебного года, вот что хочет вам сказать Касл - и что, возможно, придется переосмыслить.

Ориентация на вес против здоровья всего ребенка

Оценка здоровья детей часто сильно зависит от их размера и формы, говорит Касл.

"Мы работали в рамках фиксированной модели веса или фиксированной модели размера, которая смотрит на ребенка, который слишком мал, и говорит: "Нужно исправить размер тела этого ребенка и сделать его больше", или смотрит на ребенка с более крупным телом и говорит: "Это не соответствует нашим нормам", - говорит она.

Этот подход имеет несколько проблем. Одна из них заключается в том, что вес и размер редко рассказывают всю историю, говорит педиатр Нимали Фернандо, основатель проекта "Доктор Йум", некоммерческой организации в Виргинии, помогающей сообществам преодолевать препятствия для здорового питания.

"Есть много социальных факторов, которые мы должны учитывать, когда смотрим на общее здоровье ребенка, и очень легко сфокусироваться на вещах, которые мы можем измерить, вместо того, чтобы действительно потратить время на понимание того, что происходит в жизни ребенка", - говорит она.

Другая проблема заключается в том, что способы прямого воздействия на размер часто неэффективны.

"Давление на детей, чтобы они ели больше или меньше, ограничение детей во второй порции - мы знаем, что эти методы кормления не работают в долгосрочной перспективе и могут нарушить развивающееся отношение к пище", - говорит Касл.

Вместо этого Касл разработала модель "здоровье всего ребенка", которая подчеркивает баланс физического здоровья и эмоционального благополучия.

"В этом участвуют вещи, такие как сон и движение и время, проведенное за экраном, и еда, но это также включает в себя семейную культуру и самолюбовь как опору", - добавляет она.

Привычки для здорового ребенка

Жесткие правила здоровья не помогут вам вырастить здорового и счастливого ребенка - вместо этого Касл говорит, что "каждый ребенок нуждается в хороших, здоровых привычках, чтобы вырасти здоровым и счастливым".

Семейная культура: Первой опорой здоровья, на которую делает акцент Касл, является не диета или упражнения ребенка. Это семейная культура, окружающая его.

"Семейная культура - это то, кто ваша семья. Как семья, это то, во что вы верите, ваши основные ценности, ваши взгляды, то, чем вы занимаетесь. И для детей, которые могут вырасти с более крупным телом или более мелким телом, им нужны семьи с сильной, позитивной семейной культурой", - говорит она.

Она рекомендует действительно изучить, как ваша семья говорит о пище, о ваших собственных телах, о телах других людей и о других вещах, которые для вас важны. Семейные собрания, семейные мантры и活ности, поддерживающие эти ценности, могут помочь укрепить среду, которую вы хотите создать для своих детей, говорит она.

Еда: "Цель пищевой опоры - действительно принять гибкость в пище и подчеркнуть пищу, которая очень питательна, и ... позволить также пищу, которая может быть менее питательной в рационе, но в полной мере наслаждаться и быть гибкой", - говорит Касл.

Эта гибкость не означает, что нет границ и структуры. Вместо этого Касл рекомендует сосредоточиться на таких вещах, как прием пищи примерно в одно и то же время каждый день, предсказуемые перекусы, еда с осознанностью и сидение, чтобы разделить еду как семья, столько раз, сколько возможно в течение недели.

"И действительно делать свою работу родителя, покупая еду, готовя еду, подавая ее на стол, и затем освобождая себя как родителя от дальнейшей работы, пытаясь заставить ребенка есть", - говорит Касл.

Наконец, старайтесь перейти к пониманию пищи как более или менее питательной и откажитесь от маркировки пищи как "хорошей" или "плохой", говорит Касл.

"Клуб чистоты или вознаграждение сладостями - они могут работать в данный момент, но они не делают хорошую работу по установлению доверия к себе и здоровых отношений с пищей по мере взросления детей", - говорит Касл.

Сон: Качественный сон является критически важным tanto для физического, как и для эмоционального благополучия вашего ребенка, поэтому соблюдение правил гигиены сна должно быть в списке ваших приоритетов, говорит Касл.

Это означает построение привычек, таких как отсутствие экранов в спальне, минимизация шума вокруг спальни, темнота и обеспечение того, чтобы у ребенка была расслабляющая рутина перед сном, говорит Касл.

Рутина сна должна включать установление регулярного времени отхода ко сну и регулярного времени пробуждения утром, добавляет она.

Что делать с началом учебного года

Без якоря школы и внеклассных занятий летом некоторые ключевые привычки здоровья могут быть упущены. К счастью, ваша семья может использовать новый академический год как свежий старт.

Вот-вот время вновь сесть на колесо привычек и запустить или освежить те из них, которые, возможно, за лето слегка сбились с пути, — сказал Кастл.

Отправляя ребенка в школу, не обязательно отказываться от контроля над тем, что он ест, сказал Кастл.

Ваша семья может подготовиться, изучив меню школьной столовой или составив планы на упаковку ланча и принятие решений вместе — а также поговорив о ваших ожиданиях в отношении еды, — сказал он.

«Родители должны чувствовать себя уверенно, чтобы сказать своим детям: „Я ожидаю, что на вашем подносе в школьной столовой будет порция фруктов каждый день этой недели... Вы можете выбрать, что хотите, но фрукты очень важны для вашего общего питания, и важно, чтобы вы получали их в школе“, — добавил Кастл.

Семьи также могут испытывать тревогу по поводу нового учебного года и возможной травли детей с более крупными или меньшими телами.

Во-первых, важно знать, что вы можете отстаивать права своего ребенка, будь то обращение к педиатру с вопросом о том, как он говорит о весе на приеме у вашего ребенка, или выступление против школьной программы или политики, которая стигматизирует, — сказал Роллин.

Затем важно обратить внимание на среду, которую вы создаете дома, сказал Кастл. Вы сказали своему ребенку, что всех принимают дома? Вы относитесь к своим детям по-разному в зависимости от их размера? Или вы подчеркиваете ценность вашего ребенка, не связанную с его внешностью?

И одно из самых больших влияний, которое вы можете оказать на своего ребенка, — это поведение, которое вы ему демонстрируете. Может быть важно обратить внимание на то, как вы говорите о своем собственном теле и отношениях с едой, — сказал Роллин.

Работа с вечно нейтральным диетологом или разговор с терапевтом могут помочь вам исцелить свои собственные представления о теле и освободиться от тревоги, создавая лучшую среду для вашего ребенка, — сказал он.

Модель «здоровый ребенок целиком», предложенная Джилл Кастл, подчеркивает баланс между физическим здоровьем и эмоциональным благополучием, включая такие факторы, как сон, движение, еда, семейная культура и самопонимание. (Содержащий слова: «здоровье», «благополучие»)

Строгие правила здоровья — не путь к здоровому ребенку, считает Кастл. Вместо этого он призывает к семейной культуре, гибким пищевым привычкам, качественному сну и пониманию пищи как более или менее питательной, а не как «хорошей» или «плохой». (Содержащий слова: «здоровье», «здоровый»)

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