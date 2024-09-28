Дети могут столкнуться с сексуальным насилием в Интернете, и вот несколько советов, как свести к минимуму этот риск.

Недавнее расследование, которое планируется обсудить на предстоящем собрании, показало, что примерно 7% подростков в возрасте от 10 до 18 лет, которые обратились за медицинской помощью из-за сексуального насилия в калифорнийской больнице в период с 2018 по 2023 год, указали на социальные сети как на средство, облегчающее их общение с нападавшим. Эта цифра возросла до 12%, когда речь шла о случаях, когда нападавший не был членом семьи или близким знакомым. Средний возраст жертв составил 13 лет, среди них 89% составляли девочки, а взрослые мужчины составляли около 80% нападавших.

Главный автор исследования, доктор Шалон Ньенов из Центра Чадвика для детей и семей в больнице Rady Children’s Hospital-San Diego, сообщила, что ее текущие исследования с более свежими данными свидетельствуют о заметном росте процента сексуальных нападений на детей, осуществляемых через приложения социальных сетей.

"Социальные сети служат повсеместным каналом общения для молодых людей, создавая ложное чувство безопасности и 'дружелюбия' с людьми, которых они встречают в Интернете", - заявила Ньенов. "По нашему опыту, социальные сети играют значительную роль в облегчении общения и связи между жертвами и их преступниками в случаях сексуального насилия со стороны знакомых".

Вовлечение детей в дискуссии об онлайн-безопасности и согласии

Поскольку цифровой ландшафт изменил динамику защиты детей, важность обучения детей родителями цифровым опасностям стала все более актуальной.

"Ранее было достаточно знать, где находится ребенок, чтобы защитить его, но теперь сексуальная эксплуатация может происходить у нас дома без нашего ведома", - отметила доктор Анна Акерман, доцент кафедры коммуникаций в Университете Адельфи в Нью-Йорке, специализирующаяся на изучении воздействия средств массовой информации на детей. "Подростки, подвергшиеся сексуальному насилию, часто молчат из-за чувства вины, страха и стыда".

Такие чувства подчеркивают важность начала разговора с детьми об этих рисках. Родители должны информировать своих детей о потенциальных онлайн-угрозах, подчеркивая риски, связанные со stranцами, которые могут пытаться связаться с ними в Интернете, и необходимость разрешения родителей перед встречей с кем-либо лично, и поощрять их отказываться, если они чувствуют себя некомфортно в ситуации.

"Установление раннего и открытого диалога о независимости тела, безопасности и согласии является критически важным для установления доверия, взаимопонимания и empowerment детей для выражения любых возникающих вопросов", - добавила Ньенов. Она также является клиническим ассоциированным профессором педиатрии в Университете Калифорнии, Сан-Диего.

Контроль за онлайн-взаимодействием детей

Контроль за онлайн-взаимодействием детей стал необходимым в нашей цифровой эпохе, так как многие родители ошибочно ассоциируют его с нарушением частной жизни.

В этом месяце Instagram представил новые функции безопасности, которые позволяют родителям просматривать учетные записи, с которыми недавно взаимодействовали их дети. Эти меры позволяют родителям оставаться в курсе онлайн-деятельности своих детей, не шпионя за их сообщениями.

Новые настройки для пользователей младше 18 лет ограничивают их возможность получать сообщения от людей, с которыми они уже знакомы. Однако подростки в возрасте от 16 до 17 лет могут изменить эти настройки, что подчеркивает важность обеспечения того, чтобы дети не меняли их и проверяли свои возраста, чтобы их аккаунты были отмечены как подростковые.

Обучение детей правильному контенту

Родители также должны внимательно следить за контентом, который делят их дети в социальных сетях, так как исследования показывают, что подростки часто неосознанно подвергают себя риску, публикуя контент, воспринимаемый как провокационный.

Подростки могут неосознанно подвергать себя риску, делясь сексуализированными изображениями себя. Мои исследования показали, что девочки часто пытаются повысить свою популярность, публикуя соблазнительные фотографии, чтобы получить лайки на платформах социальных сетей. Поэтому важно, чтобы родители обучали детей потенциальным последствиям публикации такого контента, которые могут сделать их мишенью для хищников. Родители также должны обращать внимание на онлайн-активность своих детей.

К сожалению, дети часто находят способы обойти правила и меры безопасности, установленные родителями. Одна подросток, с которой я беседовала для своей книги, призналась, что ее мать запретила ей публиковать фотографии себя в купальнике. Чтобы обойти это правило, она поделилась этими фотографиями на другой платформе, только чтобы обнаружить, что они были перепощены на другой платформе социальных сетей - якобы используемой для торговли несовершеннолетними девушками.

"Я испугалась, что они могут найти меня и забрать", - вспоминает девочка.

К счастью, она обратилась за помощью к своей матери. Однако многие дети неохотно доверяют родителям, когда сталкиваются с трудными ситуациями из-за страха потерять свои цифровые устройства. Таким образом, самое важное сообщение, которое родители могут передать, заключается в том, что они являются надежным источником помощи, независимо от ошибок своих детей.

Возможность сексуальных хищников общаться с детьми в социальных сетях представляет собой серьезную угрозу.

Тем не менее, как отметила Акерман, существуют практические способы, с помощью которых родители могут обучать своих детей защите себя и обеспечению безопасности своей онлайн-активности.

"В той мере, в которой мы можем контролировать, что делают подростки на этих платформах, и вести конструктивные разговоры о рисках, мы можем существенно снизить эту очень реальную и непрерывно меняющуюся угрозу", - заключила Акерман.

В свете растущих опасений по поводу сексуальных нападений, осуществляемых через социальные сети, продвижение здоровья и благополучия в цифровом общении является критически важным для подростков. Поощрение открытых дискуссий об онлайн-безопасности, согласии и независимости тела может empower детей для выражения своих опасений и принятия обоснованных решений о своих онлайн-взаимодействиях.

Кроме того, родители должны активно участвовать в цифровом благополучии своих детей, оставаясь в курсе их онлайн-активности и используя доступные функции безопасности для контроля их взаимодействий. С помощью такого комплексного подхода к обучению и контролю мы можем способствовать созданию более безопасной цифровой среды для наших детей.

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