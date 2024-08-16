- Дети играют в игру под названием "Взять отпуск". "Папа, ты можешь сыграть роль деда, но он не присоединится к нам".

Посмотрите на лучшие моменты этой недели в социальных сетях!

фраза выходных

Каждую пятницу мы отбираем твиты, которые привлекли наше внимание за прошедшую неделю. Эти твиты могут быть смешными или затрагивать важные проблемы, которые находят отклик в нас. Ведь семейная жизнь не всегда гладкая, и мы все сталкиваемся с ситуациями, которые не так приятны. Но эти опыты не менее важны и заслуживают нашего внимания. Вот почему вы найдете здесь смесь веселых и серьезных твитов, отражающих мудрость мамы Форреста Гампа: "Жизнь похожа на коробку конфет, никогда не знаешь, что получишь".

Мы ценим ваши семейные истории, они добавляют глубины нашей жизни – и часто служат необходимой передышкой перед последним рабочим днем перед выходными (если, конечно, вы не на дежурстве...). По просьбе подписчика мы создали специальную страницу, где можно найти архивные коллекции твитов.

Спасибо, что сказали, что наши "Твиты недели" знаменуют начало ваших выходных! 🥰

Если у вас есть личная история или опыт, который не помещается в 140-символьный твит, поделитесь им с нами на [email protected]. Если мы считаем, что тема имеет потенциал – она может быть развлекательной, вдохновляющей или заставляющей задуматься – мы ответим. Иногда глубокие идеи начинаются с простого наблюдения и набирают обороты, когда больше людей узнают о общей проблеме или вызов. Не терпится услышать от вас!

Посмотрите видео: Существует множество людей в социальных сетях, которые делятся повседневной жизнью своей семьи. Часто в центре внимания находятся дети. Но должны ли изображения маленьких детей публиковаться в интернете? Stern поговорил с Influencer'ами Mirella и Alicia Joe о плюсах и минусах присутствия детей в онлайн-пространстве.

Смесь веселых и серьезных твитов в наших еженедельных подборках отражает разнообразные вызовы и радости семейной жизни. Поделитесь с нами своими семейными историями, и вы добавите богатство нашего понимания разных семейных опытов.

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