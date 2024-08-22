- Десерт проходит обучение как укротитель драконов.

Любительством к драконьим прогулкам заразился премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst. На выставке компьютерных игр Gamescom в Кёльне он сел в седло свежей технологии под названием "Слияние Реальностей" (MR; английский: merged reality). Усевшись на высокотехнологичное сиденье, взяв в руки нечто вроде руля и надев шлем виртуальной реальности, перед его глазами предстала воображаемая вселенная из мира "World of Warcraft", где он восседал на драконе, пытаясь управлять им в небесах. Сиденье раскачивалось, подбрасывало и наклонялось - Wüst нужно было управлять и направлять своего воображаемого дракона. Вентилятор создавал ощущение ветра, имитируя чувство полета. "Ух ты, это потрясающе", - вздохнул Wüst после сеанса, явно довольный своей "полетом из Даларана", названием игры. "Это действительно захватывающее опыты, это весело".

Он не мог понять, почему люди тратят бесконечное количество часов на такие игры. "Жаль, что нет места для этого в моей гостиной - но я могу понять, почему это нравится многим". По мнению Wüst, игры превзошли развлечение. "Это настоящий вид искусства, с детализированной графикой, музыкой и историями, которые становятся все более увлекательными и заставляющими задуматься".

Цена, ограничивающий фактор

Помимо вопроса места, еще одной причиной, по которой политик ХДС, возможно, не захочет тратить деньги на эту техническую громадину и заниматься дома более виртуальными драконьими прогулками, является цена. Билл Уэджворт, главный инноватор американского производителя Apex Reality, оценивает стоимость такого устройства примерно в 400 000 долларов США (359 000 евро).

"Все вращается вокруг 'Слияния Реальностей', то есть виртуальной реальности с тактильной стимуляцией", - объясняет Уэджворт. "У нас есть шестиосевой контроль движения и актуаторы-трансducers, которые создают акустические импульсы без шума".

Кроме того, есть вентилятор, управляющий интенсивностью ветра в зависимости от скорости полета. И многое другое продвинутое оборудование, чтобы сделать опыт максимально реалистичным, такое как высококачественная графика и "огромный суперкомпьютер", как клянется Уэджворт.

Несмотря на восторг от своей виртуальной драконьей прогулки, Wüst, возможно, столкнется с трудностями, пытаясь оправдать высокую стоимость такого погружающего игрового комплекта дома. Он размышлял о бесконечных часах, которые люди тратят на такие увлекательные игры, но сожалел о отсутствии места для такой технической новинки в своей гостиной.

Такой комплект, как описал Билл Уэджворт, главный инноватор Apex Reality, сочетает в себе различные продвинутые технологии, такие как шестиосевой контроль движения, актуаторы-трансducers и вентилятор, управляющий интенсивностью ветра для реалистичного опыта, а также высококачественная графика и мощный суперкомпьютер.

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