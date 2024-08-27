- Десятый день в пустыне: появление злого термина и новые партнерства

Саре Кнаппик только и делает, что размышляет вслух: "А что, если бы мы, женщины, объединили свои силы? Может, тогда бы мы смогли "сразиться с парнями". В данной ситуации осталось всего пять дам, больше, чем четверо мужчин. Несмотря на их постоянное хвастовство силой, мудростью и практически неуязвимостью, мужчины в меньшинстве.

Конфликт между полами накалился в течение последних двенадцати дней в "Джунгле-лагере" RTL. После скандального ухода Гюльи Зигель игра, кажется, меняется. Раньше существовавшие альянсы рушатся, а новые появляются. Женщины в джунглях, в частности, все больше устают - сначала друг от друга, а потом от мужчин, которые кичатся своей важностью и отказываются верить, что у любой из женщин есть шанс выиграть приз в 100 000 евро. Как выразилась Элена Мирас в понедельничном эпизоде RTL+ "Я звезда - шоуdown джунглей легенд": "Мужчины здесь считают себя королями".

"Грязное слово"

Однако понимание этого приходит не сразу, и оно набирает обороты после спора между Кнаппик и Джорджиной Флёр на одиннадцатый день. Причина их внезапной ссоры после успешного испытания в джунглях остается неясной. Флёр даже произнесла "грязное слово": "Убирайся и забирай свои звезды с собой".

Саре, всегда играющей роль обиженной, удается призвать других на свою сторону. "Джорджина использовала грязное слово", - заявляет она. "Это не круто, особенно для матери".

Торстен Легат кивает в знак согласия: "Это грязное слово" - используя его чаще, чем Джорджина сама. Он утверждает, что джунгли - это "изысканное" место, даже созданное для развлечения детей.

"Торстен, это не церковная служба"

Того, кто не понимает драму, зовут Джиджи Бирофьо: "Торстен, это не церковная служба", - говорит он. "На телевидении были вещи и похуже". В целом, Бирофьо кажется все больше разочарованным. Он не только устает от джунглей ("Я думаю, нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем джунгли. Кроме, может быть, школы, которая была так же утомительна."), но и особенно от самопровозглашенного альфа-самца "Касалла" Легата.

Джиджи, который сам столкнулся с базовыми рационами в этот раз ("Улитка вкусит как улитка"), советует Элене Мирас не слепо доверять всему, что говорит Легат, и подозревать: "Он просто играет, чтобы выиграть".

Легат не побеждает в двенадцатом эпизоде, но ему удается заработать восемь из девяти звезд в испытании в джунглях. Влияние его участия и успеха остается неясным даже для него самого, и он продолжает вводить в заблуждение своих товарищей по лагерю относительно своих следующих шагов.

RTL оставляет последствия в подвешенном состоянии, но дает предвкушение тринадцатого эпизода. В нем ведущий Мола Адебиси заявляет: "Я не верю в феминизм. Моя жена - моя королева, но я - король". Контекст этого заявления был сначала неясен. Однако не исключено, что подобные замечания снова разожгут войну полов в джунглях.

Саре, чувствующей себя преданной из-за использования Джорджиной оскорбительного термина, решительно заявляет: "Я не собираюсь позволять Джорджине использовать "грязное слово" безнаказанно". Позже, когда Торстен использует тот же термин чаще, она отвечает: "Торстен, это не церковная служба, мы не находимся в sanctified space для использования такой лексики".

Читайте также: