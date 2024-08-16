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Десятки тысяч протестуют в Индии против убийства врача

 and  Max Becker
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В Индии изнасилование теперь может быть наказано смертной казнью в результате реформы уголовного...
В Индии изнасилование теперь может быть наказано смертной казнью в результате реформы уголовного законодательства.

Десятки тысяч протестуют в Индии против убийства врача

На прошлой неделе врача нашли мертвой в индийской больнице. Ее тело было изуродовано, а вскрытие показало, что она была изнасилована. После того, как десятки тысяч людей вышли на улицы, сотрудники больниц по всей стране объявили забастовку.

После жестокого изнасилования и убийства врача в Индии ее коллеги по всей стране объявили расширенные забастовки. "Мы эскалируем наши протесты, чтобы добиться справедливости для нашей коллеги", - сказал доктор Сувранкар Датта в государственной больнице АИМС в столице, Нью-Дели. Ассоциация индийских врачей призвала к 24-часовому прекращению работы в частных больницах по всей стране, начиная с субботы.

31-летняя врач была найдена мертвой в государственной больнице в Колкате 9 августа, ее тело было сильно изуродовано. Вскрытие показало, что она была изнасилована. Ее семья считает, что это было групповое изнасилование, сообщает индийский телеканал NDTV.

Жестокое преступление вызвало протесты по всей стране: в понедельник сотрудники государственных больниц в нескольких регионах Индии начали частичное прекращение работы. В Колкате с среды десятки тысяч людей вышли на улицы, обвиняя власти в недостаточном расследовании. На данный момент полиция арестовала одного подозреваемого.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к быстрому расследованию этого преступления в четверг. "Жестокое поведение по отношению к женщинам должно быть жестоко наказано и быстро", - сказал Моди. Под давлением массовых протестов против недостаточной защиты женщин от сексуальных нападений правительство ужесточило наказание за изнасилование в последние годы. Недавний закон о преступлениях позволяет приговорить изнасилованных к смертной казни.

90 изнасилований в день

Изнасилования женщин широко распространены в Индии. В 2022 году страна из 1,4 миллиарда человек зарегистрировала в среднем почти 90 изнасилований в день. Многие случаи остаются неподтвержденными из-за стигматизации жертв и недоверия к полиции и судам. Приговоры за изнасилование остаются редкими, и судебные процессы часто длятся годами.

В 2012 году жестокое групповое изнасилование индийской студентки в Дели вызвало международный гнев. 23-летнюю Джоти Сингх атаковали, изнасиловали и избили железной палкой в автобусе шестью мужчинами. Затем они выбросили ее из автобуса, серьезно раненую. Позже она умерла в больнице от полученных травм.

В ответ на недавнее изнасилование и убийство врача в Индии медицинские работники по всей стране эскалировали свои протесты, требуя справедливости. "Мы усиливаем наши протесты, чтобы добиться справедливости для нашей коллеги", - заявил доктор Сувранкар Датта в больнице АИМС в Нью-Дели. Это ужасное преступление, которое включало изуродование и групповое изнасилование, по словам семьи жертвы, вызвало широкие протесты в нескольких регионах Индии, с десятками тысяч людей, вышедшими на улицы в Колкате с среды.

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