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Дешон Уотсон, квотербек "Кливленд Браунс", выразил шок последнего обвинения в сексуальном насилии, выдвинутого против него.

Дешаун Уотсон, квотербек Кливленд Браунс, выразил шок в среду по поводу последнего гражданского иска против него.

 and  Vladimir Milov
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Дешон Уотсон, квотербек "Кливленд Браунс", выразил шок последнего обвинения в сексуальном насилии, выдвинутого против него.

В понедельник дама, обозначенная как "Джейн Доу" CNN, заявила, что Уотсон сексуально assaulted her в her residence до запланированного ужина в октябре 2020 года.

28-летней женщине рассказала об этом журналистам во время их еженедельной пресс-конференции в среду. Уотсон заявил, что узнал о судебном иске, когда все остальные.

Ранее в тот же день адвокат Уотсона, Расти Хардин, выпустил заявление, в котором утверждалось, что бывший первый номер драфта "сильно отрицает" обвинения. Он также заявил: "Мы просим его не комментировать further, пока это дело проходит через судебную систему, но мы уверены, что он будет оправдан в конечном итоге".

Хардин также заявил: "Мы подготовимся к защите этого дела в суде, когда придет время, но мы не будем его защищать в СМИ. Просим проявить терпение, пока разворачивается судебный процесс. А пока Дешон будет сосредоточен на футболе".

Адвокат истца, Бьюзи, в среду ответил на заявление Хардина, обвинив Уотсона во лжи о том, что он не знал о последних обвинениях. Бьюзи заявил: "Мы знали, что это дело является самым серьезным и отвратительным из всех, предъявленных Уотсону на данный момент, и наша клиентка, которая глубоко травмирована этими событиями, хотела разрешить это дело в частном порядке".

Однако Бьюзи продолжил: "К сожалению, команда Уотсона или, возможно, его адвокаты не смогли или не захотели уделить этому делу должного внимания. ... Уотсон знал об этой жертве и ее обвинениях сразу после того, как это произошло, и ему напомнили об этом снова, когда мы подали первый иск от имени других жертв".

Когда его спросили об заявлении его адвоката, Уотсон ответил: "Заявление представляет нашу позицию, и все, что там сказано, отражает мои чувства и подход, который мы выбираем на этом этапе".

Уотсон и "Кливленд Браунс" сыграют против "Джексонвилл Джагуарс" на выезде в воскресенье. Когда его спросили, как он справляется с тем, чтобы это не стало отвлекающим фактором, Уотсон сказал: "Я фокусируюсь на основном - когда я вхожу в это здание, я фокусируюсь на том, чтобы стать лучшим квотербеком, который я могу быть, на игре и на улучшении по сравнению с прошлой неделей, чтобы мы могли одержать победу".

В 2022 году НФЛ и Ассоциация игроков НФЛ согласились приостановить Уотсона на 11 регулярных сезонов без компенсации и оштрафовать его на $5 миллионов после того, как было подано не менее 24 гражданских исков, в которых утверждалось, что квотербек сексуально домогался или assault женщин во время частных сеансов массажа, когда он играл за "Хьюстон Тексанс".

Уотсон неоднократно отрицал вину в этих делах, и 23 из них были урегулированы в частном порядке. Два Больших жюри отказались предъявлять Уотсону уголовные обвинения.

Этот отчет был подготовлен CNN's Уэйн Стерлинг и Бен Чёрч.

Уотсон упомянул во время своей пресс-конференции, что он продолжит сосредотачиваться на футболе и улучшении как квотербек, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства. В свободное время он, возможно, найдет утешение в участии в различных спортивных мероприятиях, чтобы отвлечься от ситуации.

После приостановки в НФЛ Уотсон теперь может иметь больше времени, чтобы заняться своими любимыми хобби или спортом, чтобы поддерживать свои навыки и физическую форму.

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