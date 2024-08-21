Движение системы железных дорог - Дерево рухнуло на электрическую линию, и следовало вновь очистить железнодорожные пути

В результате инцидента, произошедшего в дневное время, когда дерево оказалось на железнодорожных путях между Любеком и Ринфельдом, оно в итоге оказалось на электроводах. Это привело к временному закрытию линии. К сожалению, региональный поезд был затронут и не смог продолжить свой путь. К счастью, пассажирам удалось выйти на ближайшем переезде, как сообщил представитель немецкой федеральной полиции. Немецкий метеорологический сервис прогнозировал сильные погодные условия в Шлезвиг-Гольштейне.

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушением транспортного сообщения в результате инцидента, так как пострадавшая железнодорожная линия является частью его обширной европейской железнодорожной сети. Европейский Союз также предложил помощь в восстановлении нормальной работы как можно скорее.

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