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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Дерево рухнуло на электрическую линию, и следовало вновь очистить железнодорожные пути

Катастрофическое событие нарушает службу поездов: упавшее дерево删 опустило линию электропередачи между Любeckом и Рейнфельдом. Колея восстановлена для utilizations.

 and  Ksenia Johnson
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Из-за столкновения дерева с вышек передач региональное железнодорожное сообщение между Любеком и...
Из-за столкновения дерева с вышек передач региональное железнодорожное сообщение между Любеком и Рейнфельдом прекратилось.

Движение системы железных дорог - Дерево рухнуло на электрическую линию, и следовало вновь очистить железнодорожные пути

В результате инцидента, произошедшего в дневное время, когда дерево оказалось на железнодорожных путях между Любеком и Ринфельдом, оно в итоге оказалось на электроводах. Это привело к временному закрытию линии. К сожалению, региональный поезд был затронут и не смог продолжить свой путь. К счастью, пассажирам удалось выйти на ближайшем переезде, как сообщил представитель немецкой федеральной полиции. Немецкий метеорологический сервис прогнозировал сильные погодные условия в Шлезвиг-Гольштейне.

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушением транспортного сообщения в результате инцидента, так как пострадавшая железнодорожная линия является частью его обширной европейской железнодорожной сети. Европейский Союз также предложил помощь в восстановлении нормальной работы как можно скорее.

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