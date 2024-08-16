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Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
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- Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Часто оставленные открытыми ворота вдоль барьера ASF в Мекленбурге-Передней Померании вызывают критику со стороны министра сельского хозяйства Тилля Бакхауса (СДПГ). Он призывает пешеходов, охотников и farmers всегда закрывать ворота для скота, ворот и пешеходных ворот после прохождения.

После вспышки ASF на западе Польши в ноябре 2020 года Мекленбург-Передняя Померания установила 62,4-километровый защитный барьер вдоль немецко-польской границы. Дополнительный барьер предназначен для усиления защитных возможностей и восполнения пробелов, вызванных сетью общественного транспорта. Бакхаус предостерегает: "Защитные барьеры могут эффективно действовать только в том случае, если они остаются закрытыми".

Африканская чума свиней (ASF) представляет угрозу в основном для свиней.

Безопасная для человека, ASF практически всегда смертельна для свиней. Дикие кабаны служат переносчиками, распространяя вирус. Если вирус попадает в свинарник, всю популяцию необходимо уничтожить. Последнее происшествие, затронувшее Мекленбург-Переднюю Померанию, произошло в июне на откормочной ферме возле Пазевалака (район Ворпоммерн-Грефсвальд). У двух свиней появились симптомы, что привело к ликвидации всех 3500 животных на ферме.

Установка мер по охране здоровья и безопасности, таких как постоянное закрытие ворот, является жизненно важной для предотвращения распространения африканской чумы свиней (ASF). Несоблюдение стандартов охраны здоровья и безопасности, например, оставление ворот открытыми, может свести на нет эффективность защитных барьеров.

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