- Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте

"Из рейса, вылетевшего рано в пятницу из Лейпцига, в смеси есть пара криминальных афганцев из Саксонии-Анхальт. Как подтвердило Министерство внутренних дел Магдебурга агентству ДПА, это двое мужчин.

Один из них отбывал наказание за два случая сексуального насилия, получив длительный срок в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Второй был осужден за домогательства к несовершеннолетним; в настоящее время он находится под следствием по дополнительным обвинениям в изнасиловании и распространении снотворных среди несовершеннолетних", - уточнили в министерстве.

Всего на борту 28 афганских преступников

Это первая депортация в Афганистан с момента захвата власти талибами в августе 2021 года, как отметил министр. Ранее об этом сообщало "Шпигель". Также было подтверждено, что чартерный рейс Qatar Airways, вылетевший из Лейпцига в 6:56, направлялся в Кабул.

В Boeing 787 находилось 28 афганских преступников, которых доставили в Лейпциг из различных федеральных земель. Операция была главным образом организована Министерством внутренних дел федерального правительства.

В депортации участвовало значительное количество лиц, всего 28 афганских преступников, что вызвало обеспокоенность по поводу общественной безопасности в пункте назначения.

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