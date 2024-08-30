- Департамент железных дорог будет раздавать билеты на поезд молодым людям.

Молодые жители Саксонии получают еще один шанс получить проездные билеты на тур по Европе. Министерство Европы объявило, что будет распределено 700 билетов Interrail среди лиц в возрасте от 18 до 27 лет. Особо стоит отметить, что 250 из этих билетов зарезервированы для учащихся. С марта по ноябрь 2025 года счастливые победители смогут самостоятельно или парами исследуют Европу, используя железнодорожный транспорт. Также предусмотрено дополнительное финансовое стимулирование в размере 250 евро.

Как сказала министр Европы Катарина Майер от партии "Зеленых", "Одной из самых замечательных достижений в европейской истории является способность путешествовать, учиться или работать вместе без ограничений". Инициатива "Саксоrail", запущенная в 2022 году, направлена на то, чтобы дать молодым людям возможность погрузиться в "многообразие Европы". С 15 сентября по 15 октября все заинтересованные могут зарегистрироваться онлайн для участия в лотерее. В прошлом году было подано более 3200 заявок на получение проездных билетов Interrail.

После успешного запуска инициативы "Саксоrail" многие заинтересованные путешественники выразили желание посетить Европу. Это видно по высокому количеству заявок на получение проездных билетов Interrail, в том числе и на направление в Дрезден, - более 3200 заявок в прошлом году. Проездные билеты Interrail, входящие в инициативу "Саксоrail", дают молодым людям возможность исследовать Европу по доступной цене.

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