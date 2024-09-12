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День тревоги вызывает крики сотовых телефонов и сирены

Оценка мер безопасности страны в полном масштабе в настоящее время проводится

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Примерно в 11 часов утра, множество немецких жителей получили сообщение на своих мобильных...
Примерно в 11 часов утра, множество немецких жителей получили сообщение на своих мобильных устройствах

День тревоги вызывает крики сотовых телефонов и сирены

В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие катастрофы, крайне важно оперативно оповестить всю нацию. Германия продемонстрировала это, отправив экстренное оповещение на мобильные телефоны людей во время теста.

В 11:00 утра сработала общенациональная тестовая тревога, заставив звенеть мобильные телефоны и сирены в определенных районах. Федеральное управление гражданской защиты и помощи пострадавшим (BBK) в Бонне инициировало эту тревогу. На мобильных телефонах по всей стране появилось предупреждающее сообщение от системы сотовой широковещательной трансляции: "Экстренное оповещение. Тестовое предупреждение, Национальный день предупреждения 2024", за которым следовало примечание: "Нет опасности".

К сожалению, эта система может не работать правильно на старых моделях. Ежегодный тест, проводимый во второй четверг сентября, также распространяется через радио, телевидение и городские информационные доски.

Кроме того, лица, у которых установлены предупреждающие приложения, такие как Nina или Katwarn, также получают уведомление о тестовом предупреждении. Муниципалитеты, использующие сирены и громкоговорители для оповещения населения, имели возможность добровольно участвовать в этом упражнении.

Перед 11:00 утра в Бундестаге также прозвучал сигнал тревоги. Президент Бундестага Барбель Бас напомнила членам, участвующим в дебатах о предлагаемых изменениях в Законе о проживании и огнестрельном оружии и новых полицейских полномоциях, о предстоящей тестовой тревоге.

Индивидуальные земли управляют защитой от бедствий. Однако федеральное правительство несет ответственность за защиту населения во время войны или политического напряжения. В случае сильной погоды или других бедствий федеральные земли могут обратиться за помощью к федеральному правительству, например, к вооруженным силам или федеральной полиции.

Несмотря на успешный тест, к сожалению, некоторые люди могут пропустить тестовое оповещение из-за ограничений своих устройств.

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