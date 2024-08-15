- День не летит: маршрут Бонифатия существует уже 20 лет

Из виноградников Рейнгау, через поля Веттерау и горы и долины Вогельсберга, путь Святого Бонифация уже 20 лет ведет hikers и паломников в регион Фульда. "Это не было кратковременным предприятием", - радуется Михаил Фридрих, один из основателей проекта, о успехе маршрута.

Путь был открыт в 2004 году в честь 1250-летия смерти Святого Бонифация и соединяет два соборных города Майнца и Фульда, оба тесно связанные с работой апостола. "Это и паломнический, и туристический маршрут. Оба получают свою выгоду", - говорит Фридрих, заместитель председателя ассоциации Bonifatius-Route.

Не обязательно подходить к маршруту с религиозной точки зрения. "Но я думаю, что тот, кто совсем не открыт для духовных или религиозных опытов, будет искать что-то другое - может быть, переход через Альпы, какой-нибудь высокий маршрут или Рейнштейг, например. Но это и то, и другое".

Средний турист тратит 10-14 дней на 180-километровый маршрут. Но также нет проблем пройти маршрут по частям в качестве дневного тура или использовать его в качестве неторопливой прогулки.

"Не стоит предполагать, что путь Святого Бонифация был оригинальным маршрутом похоронной процессии, потому что это не задокументировано", - объясняет Фридрих. "Но если вы возьмете коридор примерно в десять километров влево или вправо от маршрута, вероятность того, что вы движетесь возле исторического маршрута, высока". Как и знаменитый Camino de Santiago в Испании, на пути Святого Бонифация также есть штампы паломников и сертификаты.

Достоинства пути Святого Бонифация

По мнению эксперта по маршруту, два соборных города в начале и в конце являются главными достопримечательностями маршрута. "Кроме того, я бы наверняка включил Kloster Engelthal возле Альтенштадта и район Хозенфельда, где маршрут покидает Вогельсберг и открывается для региона Фульда", - говорит он. "Самый физически сложный участок находится в Вогельсберге. Там может быть довольно круто".

Тематические маршруты, подобные пути Святого Бонифация, подчеркивают богатое культурное наследие земли, по словам Герберта Ланга, директора Hessen Tourismus. "На пути Святого Бонифация можно активно пережить природу, культуру и историю в движении", - объясняет Ланг.

Ходьба усиливает экологическое сознание

Другие маршруты делают красоту природы осязаемой и были протестированы и сертифицированы официальными органами, добавляет он. "Туристические тропы являются важной частью туристической инфраструктуры в Гессене. Ходьба была очень популярным видом отдыха в Гессене в течение многих лет и также способствует экологическому образованию", - подчеркивает Ланг.

Ходьба способствует осознанному восприятию природы и усиливает экологическое сознание. "Растущее экологическое сознание наших гостей важно, потому что оно положительно влияет на устойчивое развитие туризма в Гессене", - объясняет он.

Путь Святого Бонифация, действующий уже 20 лет, был официально открыт в 2004 году в честь 1250-летия смерти Святого Бонифация. Дополнительно сообщается, что этот расширенный маршрут теперь включает систему штампов и сертификатов паломников, подобную той, что есть на Camino de Santiago в Испании.

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