- День монументов в Тюрингии подчеркивает разнообразие подлинных символов

В Тюрингии в День наследия можно будет посетить множество достопримечательностей, в том числе и малоизвестные жемчужины. Среди них знаковые объекты исторического ландшафта региона. В воскресенье вы даже сможете заглянуть в места, которые на первый взгляд не кажутся историческими.

В районе Ильм город Грайфенрода примет у себя Музей садового гнома, значимый памятник истории последней фабрики по производству садовых гномов в Тюрингии. История компании уходит корнями в 1874 год, а гномы теперь признаны нематериальным культурным наследием в государственном регистре. В воскресенье также откроет двери для посетителей Министерство окружающей среды в Эрфурте, построенное как симметричное здание около века назад и служившее центральным почтамтом. Планируется исторический тур по зданию и выставка о его прошлом. Современный павильон в парке города Йена, завершенный в 1978 году, также может удивить как относительно недавний исторический объект.

В пивоварне Шмидт в Стадтильме посетители смогут увидеть процесс пивоварения с помощью паровых машин и 100-летней технологии. Множество исторических пивоварен по всему региону также откроют свои двери, представляя традиции пивоварения, такие как та, что находится в Хильдбургхаузене. Для ценителей спиртных напитков рекомендуется посетить традиционную дистиллерию в Нордхаузене. Как хорошо сохранившийся исторический кукурузный дистиллери, он внесен в список ключевых памятников Тюрингии.

Более 30 000 исторических мест только в Тюрингии

Во многих местах в программе Дня наследия предусмотрены экскурсии, выставки, живая музыка и интерактивные мероприятия. На сайте Немецкого фонда по охране памятников указано около 350 участвующих объектов в Тюрингии, но не все предложения обязательно включены в этот список. Ясно, что предложения в воскресенье представляют собой лишь малую часть полного опыта. Государственное управление по делам наследия и археологии оценивает, что в Тюрингии более 30 000 исторических мест. В целом по стране в это воскресенье будет доступно около 5 500 исторических мест. Этот ежегодный праздник, всегда проводимый во второе воскресенье сентября, в этом году посвящен теме "Верные знаки".

В День наследия вы можете открыть для себя, что Министерство окружающей среды в Эрфурте, известное своей симметричной структурой, построенной век назад, изначально служило центральным почтамтом, а теперь предлагает исторические экскурсии и выставку о его прошлом. Кроме того, традиционная дистиллерия в Нордхаузене, хорошо сохранившийся исторический кукурузный дистиллери, внесенный в список ключевых памятников Тюрингии, будет открыта для ценителей спиртных напитков.

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