- День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.

После подозрительного теракта в Солingen ландтаг Северного Рейна-Вестфалии провел специальное заседание, чтобы почтить погибших. Члены парламента почтили минутой молчания память жертв.

"Трагедия в Солingen стала переломным моментом", - заявил президент ландтага Андре Кюпер. Нам нужно укрепить стойкость нашего государства. Несмотря на нападение, демократия остается сильной, могущественной и приспосабливаемой.

В ландтаге Северного Рейна-Вестфалии был открыт Kondolenzbuch для жертв нападения в Солingen. Глава Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) позже предоставит членам парламента обновления по ситуации с ножевым инцидентом.

Президент Кюпер приветствовал представителей из Солingen, служб экстренной помощи и экстренного пастырского ухода на специальном заседании. "Наши мысли с семьями и близкими погибших, раненых и тех, кто пережил tanto физические, как и психологические травмы", - сказал Кюпер.

В прошлую пятницу вечером во время городского фестиваля в Солingen мужчина с ножом атаковал людей, в результате чего трое погибли, а восемь были ранены. 26-летний сирийский подозреваемый Исса аль-Х. был арестован. Федеральная прокуратура рассматривает обвинения против него, в том числе в убийстве и предполагаемой связи с террористической группой Исламское государство (ИГ).

Подозреваемый прибыл в Германию через Болгарию в конце 2022 года. В соответствии с директивами ЕС по предоставлению убежища, его должны были вернуть в Болгарию. К сожалению, он не был найден в назначенную дату в июне 2023 года.

В своей речи Кюпер упомянул второй переломный момент в истории Северного Рейна-Вестфалии, связанный с Солingen. После поджогов в 1993 году, в результате которых погибли пять женщин и девочек турецкого происхождения от рук правых экстремистов, жители Солingen продемонстрировали единство и солидарность.

Мэр Солingen Тимо Курцбах призвал жителей зажечь свечу как символ скорби и солидарности в момент инцидента, в 21:37 в пятницу вечером, и поставить ее в окно. "Я хочу и молюсь, чтобы Солingen сиял в свете свечей", - объяснил он. Кроме того, планируется короткая и тихая церемония у места преступления, Фронхофа в центре города.

Ножевой инцидент в Солingen вызвал обеспокоенность по поводу безопасности в городе. Важно, чтобы власти эффективно решали эти проблемы, чтобы защитить сообщество.

Несмотря на трагедию, мэр Солingen призывает жителей показать солидарность, зажигая свечи в 21:37 в пятницу вечером как символ скорби, стремясь создать единый фронт против преступности и террора.

Читайте также: