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Демонстрация на Уолл-стрит прекращена и гипотеза о корректировке процентных ставок

 and  John Stellmacher
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Демонстрация на Уолл-стрит прекращена и гипотеза о корректировке процентных ставок

Будет ли ФРС снижать процентные ставки в ноябре? Этот вопрос волнует инвесторов, что приводит к осторожным действиям в понедельник. Скоро выйдут свежие экономические данные, которые могут пролить свет на ситуацию.

На Уолл-стрит индекс Дау Джонс сохранил стабильный темп в начале недели. Американский стандартный индекс остался практически без изменений на уровне 42 330,15 пункта. Технологически ориентированный Насдак вырос на 0,4 процента до 18 189,17 пункта, а широкий S&P 500 также показал рост на 0,4 процента до 5 762,48 пункта.

По словам Роберта Конзо из Wealth Alliance, "Рынок использовал выходные, чтобы переварить и осознать, что повышение ставок на 0,5 процента фактически признает проблему". Он предложил, "Нам нужно постепенно снижать ставки". Рост процентных ставок на 0,5 процента, который недавно был проведен американским центральным банком, был причиной этого.

Инвесторы теперь с нетерпением ждут свежих экономических данных, чтобы определить, планирует ли ФРС еще одно снижение процентных ставок на 0,5 процента в ноябре. Ранее низкий уровень инфляции вызвал среди инвесторов спекуляции о дополнительных снижениях ставок.

Основное внимание будет обращено на данные по занятости в США в пятницу, а также на данные по зарплатам в частном секторе от ADP в середине недели. Уже в понедельник вечером могут появиться намеки на траекторию ставок ФРС от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступит на финансовой конференции в Нэшвилле, Теннесси.

Акции автопроизводителей обвалились

В сфере отдельных акций американские автопроизводители Форд и Дженерал Моторс каждый упали примерно на 3 процента после того, как Стэллантис отозвал свои годовые прогнозы. Французско-итальянский автопроизводитель борется со скоплением запасов в США и ослаблением глобального спроса на автомобили. Отозванные прогнозы доходов привели к падению акций Стэллантис примерно на 15 процентов. Британский производитель спортивных автомобилей Астон Мартин также снизил свои прогнозы и сослался на нарушенные цепочки поставок и другие причины. Акции Астон Мартин упали примерно на 25 процентов. Акции автопроизводителей также были одними из крупнейших проигравших в Даксе.

С другой стороны, сообщение в СМИ о переговорах с нью-йоркским хедж-фондом Glenview поддержало акции CVS Health. Акции страховой компании США выросли примерно на 2 процента. По данным The Wall Street Journal, Glenview встретится с высшим руководством CVS в понедельник, чтобы обсудить стратегии по улучшению операций.

Инвесторы пристально следят за котировками акций крупных компаний, ожидая свежих экономических данных, чтобы оценить потенциальные движения ФРС по процентным ставкам в ноябре. Если ФРС решит снизить процентные ставки, это может позитивно сказаться на акциях, которые были затронуты предыдущим повышением ставок.

Котировки акций нескольких автопроизводителей, таких как Ford, General Motors, Stellantis и Aston Martin, были затронуты различными рыночными факторами, что привело к значительным колебаниям их котировок.

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