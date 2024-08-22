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Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
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Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Сессия по утверждению изменений была перенесена из-за недостаточного количества участников, как сообщил журналистам вне здания парламента законодатель Хабибурокман.

Неясно, соберется ли парламент, чтобы утвердить закон до начала периода регистрации для региональных выборов на следующей неделе.

Парламент намеревался ратифицировать поправки, которые отменили бы решение Конституционного суда, принятое ранее в течение недели. Эти поправки могли бы помешать участию в гонке за критически важную должность губернатора Джакарты известного критика правительства, а также открыть путь для участия в выборах в Яве в ноябре самого младшего сына Видодо.

Борьба за власть между парламентом и судебной властью произошла на фоне напряженной политической недели в третьей по величине демократии в мире и в последние дни второго срока Видодо.

Видодо снизил озабоченность, заявив в среду, что решение суда и дебаты в парламенте были частью обычных "сдержек и противовесов".

Министр внутренних дел объяснил, что поправки были предназначены для установления юридической ясности.

Многие протестующие собрались вне здания парламента в Джакарте, некоторые нарушили части ограждения, но немногие осмелились перейти его. Другие держали плакаты, обвиняющие Джокови в подрыве демократии, и размахивали яркими плакатами и атрибутами, в том числе гильотиной с лицом президента.

Спикер президента Индонезии Хасан Насби призвал к спокойствию и призвал протестующих избегать насилия, так как некоторые видеозаписи показали, что демонстранты также бросали камни в парламент в Бандунге.

Протесты проходили в различных городах по всей стране, а в Семаранге против демонстрантов использовался слезоточивый газ, как показывали телевизионные кадры.

"Это вершина моего отвращения", - сказал Аффик Сидик, 29-летний учитель, участвующий в протесте вне парламента.

"Это республика. Это демократия, но если ее руководство влияет один человек или узкая группа элиты, мы не можем принять это".

Юридические эксперты и политические комментаторы назвали борьбу за власть на грани конституционного кризиса.

Аналитик выборов Тити Анграини описала стратегию как "конституционное неповиновение".

Уличные протесты последовали за волной неодобрения в Интернете, когда синие плакаты с надписью "Экстренное предупреждение" над национальным орлом Индонезии стали популярными в социальных сетях.

Дemonстранты мешают доступу в здание Парламента в Джакарте

Рупия и основной индекс фондовой биржи Джакарты упали в четверг днем, что было вызвано опасениями по поводу протестов и расширяющегося дефицита текущего счета страны.

Конституционный суд во вторник отменил минимальное требование к номинантам на выборах в регионах и сохранил минимальный возрастной ценз для кандидатов 30 лет.

Это решение эффективно лишило возможности баллотироваться на должность заместителя губернатора в Центральной Яве 29-летнего сына президента и разрешило баллотироваться в Джакарте действующему лидеру Аньесу Басведану.

Однако менее чем за 24 часа парламент представил срочную поправку, чтобы аннулировать эти изменения.

Все партии, за исключением одной, поддержали поправку.

"Индонезийская демократия снова находится на решающем перекрестке", - написал Аньес в социальной сети X, призывая законодателей помнить, что судьба демократии находится в их руках.

Парламент контролируется широкой коалицией, поддерживающей действующего президента, широко известного как Джокови, и избранного президента Прабово Субианто.

Прабово, который победил на выборах в феврале с большим отрывом, вступит в должность 20 октября, а старший сын Джокови, Гибран Ракабуминг Рака, станет его вице-президентом.

Видодо подвергается растущей критике за все более напористые тактики, используемые его администрацией для накопления власти и зарождающуюся политическую династию.

"Решение суда окончательно и неоспоримо", - сказала Бивитри Сусанти из Школы права Джентера.

"Законодательное тело не может обойти решение суда. Это борьба за власть".

Борьба за власть между парламентом и судебной властью не ограничивается Индонезией, так как такие столкновения происходили во многих частях мира.

Несмотря на продолжающиеся политические tensions, региональные выборы в Азии вскоре начнутся, добавляя еще один слой сложности в ситуацию.

Дemonстранты поднимаются над барьером, окружающим парламент в Джакарте

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