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Демонстрации против газового месторождения Боркум возле рабочего места Хабэка.

Современная добыча газа в Вадденовом море вызывает оппозицию со стороны экологических активистов и известную фигуру из руководства правящей партии.

 and  Anne Legman
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Манифестация в Берлине против газопромысла неподалеку от Боркума, которую возглавляет...
Манифестация в Берлине против газопромысла неподалеку от Боркума, которую возглавляет ЛуизаExpose-comment Нойбауер из использовала будущего Fridays.

- Демонстрации против газового месторождения Боркум возле рабочего места Хабэка.

Более ста экологических активистов провели протест у Федерального министерства экономики в Берлине, выступая против запланированного бурения газа вблизи острова Боркум в Северном море. Они размахивали огромным алым полотнищем, символизирующим линию, которую нельзя пересекать. Лидер "Пятниц за будущее" Луиза Нойбауэр возглавила протест к дверям министерства.

Ранее сопредседатель "Зеленых" Рикарда Ланг также выразила обеспокоенность по поводу добычи природного газа из подводного месторождения возле Боркума.

Ланг заявила агентству ДПА в Берлине, что эти бурения представляют "значительную угрозу для нашего экосистемы". Они противоречат климатическим целям Германии. "Поэтому не должно быть бурения газа возле Боркума. Мы поддерживаем многочисленных людей, которые борются за сохранение нашего природного наследия и выходят на улицы".

Активисты, обеспокоенные Вадденским морем

Ланг пояснила, что бурение может нарушить хрупкое равновесие Вадденского моря и угрожать существованию всего региона. Это может привести к потере статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Было бы безрассудно пренебрегать защитой нашей среды и отказываться от наших климатических целей в пользу проектов, которые вносят лишь незначительный вклад в нашу энергетическую безопасность".

Нижнесаксонская государственная администрация выдала голландской энергетической компании One-Dyas разрешение на спорные бурения в среду, действительное в течение 18 лет. Эти мероприятия запланированы на территории от Нидерландов до немецкой территории возле Национального парка Вадденского моря. Однако для добычи газа по-прежнему требуется соглашение между Германией и Нидерландами, которое должен заключить федеральное правительство.

Министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) принял решение не завершать это соглашение до разрешения правовых споров по поводу планов. Группа по экологической акции объявила о дальнейших правовых действиях против газового проекта.

Сопредседатель "Зеленых" Рикарда Ланг выразила обеспокоенность по поводу возможного вреда экосистеме от добычи природного газа, так как это может представлять значительную угрозу и потенциально привести к потере статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО для Вадденского моря. Спорные бурения связаны с полезными ископаемыми, в частности природным газом, которые добываются из подводного месторождения возле Боркума.

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