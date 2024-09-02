Демонстрации и критика США: Нетаньяху сталкивается с критикой после гибели шести заключенных ХАМАСа

Извините за неприятный поворот событий, сказал Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник, имея в виду шестерых погибших заложников. "Мы были близки, но не смогли этого достичь", - признался он.

Хамас ждет жестких последствий за расстрел заложников в упор, предупредил Нетаньяху. Вместо снисхождения он призвал усилить давление на Хамас. Решительно заявил он: "Никто больше меня не заинтересован в возвращении наших заложников. Никто не может меня этому научить".

Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля Израиля над пограничным районом между Газой и Египтом, чтобы предотвратить вывоз оставшихся заложников. Это ключевой вопрос в продолжающихся переговорах, цель которых - не только прекращение огня на палестинских территориях, но и освобождение всех выживших заложников.

Вывод из коридора Филадельфии является серьезным препятствием на пути к миру, цель которого - прекращение боевых действий на палестинских территориях и освобождение всех пленников в Газе.

В субботу тела шестерых убитых заложников были обнаружены в туннеле в Рафахе, южном регионе Газы. Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, они были расстреляны боевиками Хамаса в упор примерно за 48-72 часа до проведения в воскресенье вскрытий.

В воскресенье вечером прошли массовые митинги с требованием освобождения оставшихся заложников. Объединенный профсоюз Израиля (Histadrut), крупнейшая профсоюзная организация страны, объявил о всеобщей забастовке с понедельника утром, охватившей административных, медицинских и транспортных работников по всей стране. Бизнесы, рестораны, рынки и школы были приказаны закрыться. Председатель Histadrut Арон Бар Давид обосновал это тем, что "мы не можем бросить наших заложников".

Прибрежные города Тель-Авив и Хайфа придерживались призыва к забастовке, но Иерусалим не участвовал. Все рейсы из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве были приостановлены на два часа утром. После возобновления работы аэропорта об этом подтвердил представитель.

Транспортные услуги возобновили частичную работу, и степень соблюдения забастовки различалась в государственных учреждениях.

Через несколько часов после начала забастовки суд по трудовым спорам в Тель-Авиве вынес решение о ее прекращении, посчитав ее "политической забастовкой". Финансовый министр Бецалель Смотрич добился этого решения, утверждая, что забастовка не имела отношения к спорам о зарплате и поэтому была незаконной.

Даже после отмены забастовки протесты блокировали основные дороги в Тель-Авиве, и тысячи людей снова собрались в Тель-Авиве в понедельник вечером, как и накануне.

Похороны 23-летнего американско-израильтянина Херша Голдберга-Полина, одного из шестерых погибших заложников, превратились в митинг. Перед присутствующими президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление от имени правительства. "Я извиняюсь от имени Государства Израиль за то, что не смогли сохранить вас в безопасности от ужасной трагедии 7 октября и не смогли вернуть вас домой в безопасности", - сказал он собравшимся в Иерусалиме.

Почти девять месяцев прошло с момента массированной атаки Хамаса на Израиль 7 октября, и 97 заложников все еще удерживаются боевиками Хамаса и других палестинских группировок, из которых 33 считаются погибшими.

Министерство иностранных дел Германии, которое оценивает, что небольшое двузначное число лиц с немецкими связями все еще среди заложников, осудило убийство шестерых заложников, найденных в понедельник вечером, как "почти невыносимое". Все оставшиеся заложники должны быть освобождены, и гуманитарное перемирие в секторе Газа должно быть достигнуто, говорится в заявлении, призывающем прекратить смерти в секторе Газа.

На вопрос о том, достаточно ли усилий прилагает Нетаньяху для достижения такого соглашения, президент США Байден ответил "Нет" во время своего выступления в Вашингтоне в понедельник. США, вместе с Египтом и Катаром, уже несколько месяцев работают над достижением соглашения между Израилем и исламистской палестинской организацией Хамас.

Между тем, британское правительство объявило, что приостановит 30 из 350 лицензий на экспорт вооружений в Израиль, ссылаясь на "серьезное нарушение международного гуманитарного права". Об этом объявил министр иностранных дел Дэвид Ламми.

В ответ на обнаружение тел шестерых заложников в Рафахе в Израиле были инициированы массовые протесты и всеобщая забастовка с требованием их освобождения.

Тела заложников были найдены в туннеле в Рафахе, подчеркивая важность сохранения контроля над пограничным районом, чтобы предотвратить подобные инциденты с заложниками в будущем.

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