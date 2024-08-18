Демонстранты выдвинули официальные обвинения в саботаже против Нетаньяху

Следуя последним дискуссиям о перемирии и возможной передаче заложников в Газе, многие израильтяне обеспокоены тем, что премьер-министр Нетаньяху может сорвать любую возможную сделку. В соответствии с различными новостными источниками, две основные проблемы с точки зрения Израиля вызывают споры.

С осторожным оптимизмом, вызванным возможными мирными переговорами по конфликту в Газе, тысячи израильтян вышли на улицы, призывая к немедленному решению. Член семьи заложника, удерживаемого ХАМАСом в Газе более десяти месяцев, сказал "Times of Israel": "У них нет времени; поэтому соглашение должно быть достигнуто сейчас".

Демонстранты продолжали призывать к отставке Нетаньяху и новым выборам. Они обвиняют его в подрыве переговоров и уступке требованиям его правых союзников.

Согласно сообщениям, переговоры продолжатся сегодня в Каире, сосредоточившись на различных спорных вопросах. Соединенные Штаты, Катар и Египет выступают в качестве посредников, надзирая за косвенными переговорами между Израилем и ХАМАС. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен встретится сегодня с израильским политическим руководством, чтобы добиваться урегулирования.

Контроль над границей Газы с Египтом остается предметом спора

Израильское требование постоянного контроля над границей между Газой и Египтом, как сообщается, является одной из последних преград для соглашения, согласно сообщениям СМИ. Первоначальный план, предложенный США для преодоления оставшихся проблем, не включал это требование, сообщает канал 12. ХАМАС заявляет, что Израиль мешает переговорам, отказываясь покинуть так называемый коридор Филадельфии, расположенный вдоль южного побережья Газы. ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск.

Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильская армия должна продолжать контролировать коридор Филадельфии после прекращения огня, например, для предотвращения контрабанды оружия. Еще один спорный вопрос - возвращение беженцев, которые бежали из южного Газа в северный, закрытый прибрежный регион. Нетаньяху хочет соглашение, которое предотвратит возвращение вооруженных боевиков ХАМАС на север. Этот пункт также не был включен в предложение, как сообщает канал 12. Если Израиль останется непреклонным по этим вопросам, надежды на положительный исход мало, предположил канал, цитируя источники, знакомые с переговорами.

ХАМАС молчит

Главнокомандующий Израиля Херци Халеви сказал несколько дней назад во время визита в коридор Филадельфии, что армия может сохранять контроль там без постоянного присутствия и с периодическими интервенциями. После недавних дискуссий в Дохе израильская делегация выразила осторожное удовлетворение возможным перемирием. Сделка, основанная на обновленном плане США, включает "приемлемые элементы для Израиля", сказал заявление из офиса Нетаньяху. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано на конец следующей недели в Каире. До тех пор переговорщики продолжат решать оставшиеся вопросы.

Делегат ХАМАС, не участвовавший в переговорах в Дохе, выразил осторожность в отношении результатов переговоров. Президент США Джо Байден представил план прекращения войны в три этапа в мае. Он предусматривает непрерывное шестинедельное перемирие, во время которого будут освобождены определенные заложники. Взамен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. После окончательного прекращения боевых действий все оставшиеся заложники будут освобождены. finally, reconstruction of Gaza will begin.

Согласно израильским данным, ХАМАС, по-видимому, все еще удерживает 115 заложников, из которых 41 объявлены погибшими Израилем. Неопределенность окружает судьбу других заложников, вызывая опасения, что они могут уже не быть в живых. Во время недавних общенациональных протестов в Израиле отец заложника сказал израильской газете "Хаарец": "Даже если это не идеальная сделка, это единственная сделка, которую у нас есть".

Европейский Союз выразил заинтересованность в участии в восстановлении Газы после возможного мирного разрешения конфликта. Однако некоторых критикуют за то, что они не занимают более твердую позицию против израильских требований, которые воспринимаются как препятствие для сделки.

Несмотря на потенциальное участие ЕС в восстановлении Газы, остается неясно, будет ли его влияние достаточно сильным, чтобы толкнуть Израиль к более гибким позициям по спорным вопросам, таким как коридор Филадельфии и возвращение беженцев.

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