Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Демонстранты выдвинули официальные обвинения в саботаже против Нетаньяху

Два спорных аспекта соглашения о Газе

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Родственники заключенных и их адвокаты оказывают влияние на Нетаниягу
Родственники заключенных и их адвокаты оказывают влияние на Нетаниягу

Демонстранты выдвинули официальные обвинения в саботаже против Нетаньяху

Следуя последним дискуссиям о перемирии и возможной передаче заложников в Газе, многие израильтяне обеспокоены тем, что премьер-министр Нетаньяху может сорвать любую возможную сделку. В соответствии с различными новостными источниками, две основные проблемы с точки зрения Израиля вызывают споры.

С осторожным оптимизмом, вызванным возможными мирными переговорами по конфликту в Газе, тысячи израильтян вышли на улицы, призывая к немедленному решению. Член семьи заложника, удерживаемого ХАМАСом в Газе более десяти месяцев, сказал "Times of Israel": "У них нет времени; поэтому соглашение должно быть достигнуто сейчас".

Демонстранты продолжали призывать к отставке Нетаньяху и новым выборам. Они обвиняют его в подрыве переговоров и уступке требованиям его правых союзников.

Согласно сообщениям, переговоры продолжатся сегодня в Каире, сосредоточившись на различных спорных вопросах. Соединенные Штаты, Катар и Египет выступают в качестве посредников, надзирая за косвенными переговорами между Израилем и ХАМАС. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен встретится сегодня с израильским политическим руководством, чтобы добиваться урегулирования.

Контроль над границей Газы с Египтом остается предметом спора

Израильское требование постоянного контроля над границей между Газой и Египтом, как сообщается, является одной из последних преград для соглашения, согласно сообщениям СМИ. Первоначальный план, предложенный США для преодоления оставшихся проблем, не включал это требование, сообщает канал 12. ХАМАС заявляет, что Израиль мешает переговорам, отказываясь покинуть так называемый коридор Филадельфии, расположенный вдоль южного побережья Газы. ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск.

Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильская армия должна продолжать контролировать коридор Филадельфии после прекращения огня, например, для предотвращения контрабанды оружия. Еще один спорный вопрос - возвращение беженцев, которые бежали из южного Газа в северный, закрытый прибрежный регион. Нетаньяху хочет соглашение, которое предотвратит возвращение вооруженных боевиков ХАМАС на север. Этот пункт также не был включен в предложение, как сообщает канал 12. Если Израиль останется непреклонным по этим вопросам, надежды на положительный исход мало, предположил канал, цитируя источники, знакомые с переговорами.

ХАМАС молчит

Главнокомандующий Израиля Херци Халеви сказал несколько дней назад во время визита в коридор Филадельфии, что армия может сохранять контроль там без постоянного присутствия и с периодическими интервенциями. После недавних дискуссий в Дохе израильская делегация выразила осторожное удовлетворение возможным перемирием. Сделка, основанная на обновленном плане США, включает "приемлемые элементы для Израиля", сказал заявление из офиса Нетаньяху. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано на конец следующей недели в Каире. До тех пор переговорщики продолжат решать оставшиеся вопросы.

Делегат ХАМАС, не участвовавший в переговорах в Дохе, выразил осторожность в отношении результатов переговоров. Президент США Джо Байден представил план прекращения войны в три этапа в мае. Он предусматривает непрерывное шестинедельное перемирие, во время которого будут освобождены определенные заложники. Взамен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. После окончательного прекращения боевых действий все оставшиеся заложники будут освобождены. finally, reconstruction of Gaza will begin.

Согласно израильским данным, ХАМАС, по-видимому, все еще удерживает 115 заложников, из которых 41 объявлены погибшими Израилем. Неопределенность окружает судьбу других заложников, вызывая опасения, что они могут уже не быть в живых. Во время недавних общенациональных протестов в Израиле отец заложника сказал израильской газете "Хаарец": "Даже если это не идеальная сделка, это единственная сделка, которую у нас есть".

Европейский Союз выразил заинтересованность в участии в восстановлении Газы после возможного мирного разрешения конфликта. Однако некоторых критикуют за то, что они не занимают более твердую позицию против израильских требований, которые воспринимаются как препятствие для сделки.

Несмотря на потенциальное участие ЕС в восстановлении Газы, остается неясно, будет ли его влияние достаточно сильным, чтобы толкнуть Израиль к более гибким позициям по спорным вопросам, таким как коридор Филадельфии и возвращение беженцев.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Недавно назначенный Премьер-министр Прают Chungsuwan официально получил роль создания нового...
Политика

Недавно назначенный глава администрации Таиланда получает королевское одобрение

На пороге 38-го года жизни Паетонгтан Шинаватра готовится вступить в должность премьер-министра Таиланда. Член влиятельной семьи берет на себя задачу возглавить страну с честностью.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Помощник начальника райотдела шерифа Полдинга, которого назвали Брэндоном Кэughинэми, получил...
Политика

Депутат из Джорджии погиб во время вмешательства в семейное разногласие, что стало первым случаем гибели на службе для департамента шерифа.

Сотрудник шерифского департамента в северо-западной Джорджии трагически погиб при реагировании на задание в ситуации домашнего насилия в субботу ночью. Это несчастный случай стал первым случаем смерти в/service исполнения служебных обязанностей в департаменте, согласно данным властей.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Начальник оперативной патрульной службы Самуэль Брикс II из сектора américains Pограничной...
Политика

Во время урагана Дебби на берегах Флориды было обнаружено более $1,6 млн. кокаина, как сообщают власти.

Ураган Дебби не только оставил след смертоносной разрухи по всему Юго-Востоку, но и более 45 кг нелегальных веществ, которые были найдены вдоль побережья Флориды, по словам официальных лиц.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В окружении критики, ярости и ненависти: премьер-министр Израиля, Нетаньяху.
Политика

Пропалестинское митинг в Берлине завершилось ненавистью и нацистскими жестами

Пропалестинское митинг в Берлине завершилось ненавистью и нацистскими жестами Тысячи людей собрались в Берлине в субботу, чтобы отстаивать права палестинцев. Вместо этого они напали на полицию, открыто поддержали ХАМАС и даже копировали нацистские приветствия. Согласно сообщениям полиции, более 10 офицеров получили ранения во время митинга в поддержку Палестины в Берлине.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
Федеральные земли Германии

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Порше поддерживает Варта, приобретая её дочернюю компанию.
Экономика

Уменьшение финансовых обязательств и приобретение Porsche для укрепления репутации Varta

Варта, возможно, обнаружила потенциальное решение, которое могло бы гарантировать стабильность своей батарейной компании. Был разработан план возрождения. Важный клиент согласен поддержать компанию в качестве инвестора.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Во время своей неторопливой велосипедной поездки офицер сталкивается с неожиданной ситуацией: два мотоциклиста выполняют рискованный маневр смены полосы. Офицер пытается вмешаться - в результате чего происходят определённые события.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Взволнованный и опьяневший мужчина якобы швырнул полупустой бокал пива в сторону полицейского...
Федеральные земли Германии

Молодой взрослый бросает полупустую кружку пива в сторону патрульной машины полиции

Настроение его было вызывающим, он держал кружку пива в руке. Пребывание этого человека на фестивале в замке Аулендорф завершилось в тюремной камере.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно