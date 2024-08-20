- Демонстранты препятствуют шоу Хоке в Йене

Приблизительно 2000 человек протестовали против АФД в Йене, согласно предварительным данным полиции, прервав возможность присутствия лидера земли Бьёрна Хёкке. Авторитеты использовали перцовый спрей и дубинки для разгона сидящих протестующих, как объяснил представитель полиции. Сначала не сообщалось об injuries.

Хёкке должен был выступить с речью на диалоге в общине в центре района. Мероприятие было отменено из-за опасений за безопасность, как сообщил спикер полиции, после обсуждений со своей командой безопасности. В результате Хёкке не посетил мероприятие, и собрание АФД было завершено. Протесты были зафиксированы полицией, но ожидалось меньше людей.

В Тюрингии новый ландтаг будет избран 1 сентября. АФД в настоящее время опрашивается примерно на 30%, что указывает на то, что они могут стать доминирующей силой. Ведомство по защите конституции Тюрингии классифицирует АФД в Тюрингии как хорошо установленную правоэкстремистскую партию.

Отмена речи Хёкке на диалоге в общине в основном была связана с опасениями по безопасности, выраженными полицией, учитывая ожидаемые протесты. Тем не менее, ожидается, что АФД получит значительную власть на выборах в ландтаг в сентябре в Тюрингии, учитывая их текущие показатели опросов.

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