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Демократическая партия в Сенате инициирует значительные расходы на рекламу на телевидении в Техасе и Флориде, поскольку избирательный ландшафт становится все более сложным.

Комитет по кампании в Сенат Демократической партии начинает значительные телевизионные расходы в Техасе и Флориде, двух округах, kontrollirucht von Republikanern, которые представляют наилучшие chances для Демократической партии минимизировать потери в консервативных штатах и на траців lecturer...

 and  Anne Legman
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Сенаторы Рик Скотт из Флориды и Тэд Круз из Техаса
Сенаторы Рик Скотт из Флориды и Тэд Круз из Техаса

Демократическая партия в Сенате инициирует значительные расходы на рекламу на телевидении в Техасе и Флориде, поскольку избирательный ландшафт становится все более сложным.

Комитет Демократической партии по выборам в Сенат усиливает финансовую поддержку демократических кандидатов, которые выдвигают свои кандидатуры против республиканских сенаторов Теда Круза в Техасе и Рика Скотта во Флориде. Это дополнительное финансирование, скорее всего, будет включать в себя больше инвестиций в телевидение, согласно комитету.

Председатель ДСС, Гэри Питерс, заявил: "Сенаторы-демократы расширяют карту и переходят в наступление. Мы готовились весь цикл к тому, чтобы воспользоваться ухудшающимся положением сенаторов Круза и Скотта в их штатах, и наши усилия в Техасе и Флориде набирают обороты".

Питерс добавил: "У демократов есть сильные кандидаты, которые ведут эффективные кампании в обоих штатах, и по мере того, как мы усиливаем наши атаки против сенаторов Круза и Скотта, мы закрепим аргументы против них".

Демократы сталкиваются с трудным ландшафтом Сената в этом году. Восемь из десяти мест, наиболее вероятных для смены, находятся у демократов или независимых, связанных с ними. Республиканцам придется либо выиграть президентские выборы, либо завоевать одно дополнительное место, чтобы получить большинство в Сенате, при условии, что они захватят Западную Виргинию, где сенатор Джо Мэнчин не баллотируется на переизбрание.

Демократы защищают места в Монтане и Огайо – штатах, которые комфортно выиграл Трамп дважды, – а также пять мест в колеблющихся штатах, которые Трамп еле-еле выиграл в 2020 году, и глубоко синий Мэриленд, где республиканцы вложили значительные средства в поддержку бывшего губернатора Ларри Хогана.

Хотя многие демократические инкумы outperformed ticket topper, партия не может позволить себе потерять места без собственных достижений – особенно когда сенатор, подобный Джону Тестеру в Монтане, должен превзойти отрыв Харис более чем в два раза, чтобы победить.both Inside Elections with Nathan L. Gonzales и The Cook Political Report with Amy Walter recently shifted the Montana race, which was previously a toss-up, towards the Republicans.

Флорида и Техас – часто считающиеся маловероятными – теперь в фокусе ДСС. Комитет уже вложил $25 миллионов в программы контакта с избирателями в эти штаты. Кроме того, он финансировал наземный персонал и цифровые объявления в обоих штатах, которые критиковали республиканских инкумов за их оппозицию двустороннему законопроекту о безопасности границы в этом году.

Однако новые телетраты указывают на более агрессивную стратегию против Круза и Скотта, что, скорее всего, вызовет положительную реакцию среди демократов, призывающих к более широкой наступательной операции. Однако этот шаг также может вызвать критику внутри партии за перенаправление средств в дорогие штаты, в то время как многие демократические инкумы нуждаются в защите.

В случае с Техасом, которое находится на девятом месте в списке CNN переворачиваемых мест в Сенате, демократы считают его более реальной целью. Против Круза баллотируется республиканец Коллин Алред, бывший игрок НФЛ, который захватил место в Палате представителей в районе Далласа в 2018 году.

Круз, популярная фигура среди левых, выиграл второй срок в 2018 году, победив демократа Бето О’Рурке. Кампания Алреда в течение большей части текущего цикла опережала комитет первичной кампании Круза по финансированию, although Cruz enters the current funding quarter with a higher war chest.

Демократы вложили более $49 миллионов в гонку в Сенат в Техасе в этом цикле, в основном от кампании Алреда, в то время как республиканцы потратили почти $18 миллионов. На данный момент республиканцы забронировали будущие резервации почти на $19 миллионов в Техасе, при этом значительная часть этой суммы приходится на кампанию Круза, по сравнению с примерно $2 миллиона от демократов.

Недавнее объявление Алреда сравнивает егоbackground как капитана футбольной команды Baylor University с политикой Круза, утверждая, что "Тэд Круз заботится только о себе". Кампания Алреда также атаковала Круза по вопросам абортов, представляя его в качестве сторонника ограничений штата.

Последний опрос в Техасе, соответствующий стандартам отчетности CNN – от Texas Politics Project в Университете Техаса, показывает, что Круз опережает Алреда 44% против 36% среди зарегистрированных избирателей, что представляет собой более широкий разрыв для республиканца, чем в других летних опросах.

Демократы не выиграли выборы штата в Техасе с 1994 года, although presidential nominees have been gradually reducing their losses in recent cycles – Obama lost the state by 16 points in 2012, Clinton by 9 points four years later, and Biden lost it by less than 6 points in 2020.

Флорида, традиционный колеблющийся штат, который в последнее время стал более республиканским, оказалась более сложной целью для демократов. Скотт, двухлетний губернатор Флориды, победил демократического сенатора Била Нелсона в 2018 году и теперь сталкивается с бывшим демократическим представителем Дебби Мукарсель-Пowel.

Скотт, бывший исполнитель здравоохранения, щедро вложил личные средства в гонку, но он никогда не выигрывал выборы более чем на один пункт, и демократы считают, что его недавняя оппозиция законодательству Сената, защищающему IVF, и его предложение о прекращении действия федеральных программ (позже пересмотренное, чтобы исключить Medicare и Social Security) делают его уязвимым. Мукарсель-Пowel подчеркивает свое экуадорское наследие и утверждает в своей рекламе, что Скотт "отнимет ваши свободы".

Демократы также оптимистично смотрят на предложенное голосование по аборту во Флориде в этом году, которое, как они считают, может повысить энтузиазм партии.

Демократические организации потратили около $7 миллионов во Флориде в этом избирательном цикле, в то время как республиканцы потратили почти $16 миллионов, согласно данным AdImpact. Кампания Мукарсель-Пowel потратила примерно $6,6 миллиона из этой суммы, в то время как кампания Скотта потратила $12,6 миллиона. На данный момент остаются минимальные будущие резервации, с демократами, забронировавшими около $1,6 миллиона, и республиканцами, забронировавшими $627,000.

Нет недавних опросов по гонке в Сенат во Флориде, соответствующих критериям освещения CNN.

Трамп лидирует во Флориде уже не так уверенно, как в Техасе, но разрыв растет – с примерно 1 очка в 2016 году до 3 в 2020-м. К сожалению, демократы потерпели поражение в борьбе за альтернативное место сенатора во Флориде в 2022 году, проиграв с разницей в 16,5 очков. Демократический кандидат Вал Демингс уступил республиканскому сенатору Марко Рубио.

Дэвид Райт из CNN помог составить этот отчет.

Стратегические вложения в телевизионную рекламу Комитетом демократических сенаторов США в Техасе и Флориде, направленные на вызов сенаторам Теду Крузу и Рику Скотту, подчеркивают важность политики в этих ключевых гонках. Ожидается, что более агрессивная стратегия против Круза и Скотта найдет отклик у демократов, призывающих к более широкой наступательной кампании в этих штатах.

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