Демократическая кампания достигла высоких рейтингов на съезде против республиканцев.

Внимание зрителей было приковано к четырехдневному шоу в Чикаго, которое собрало в среднем 21,8 миллиона зрителей, согласно данным Nielsen, превзойдя аудиторию Республиканского национального съезда примерно на 15%.

В последний вечер мероприятия речь Харрис была просмотрена 28,9 миллионами человек, лишь немного опередив речь Трампа в Милуоки, которая собрала 28,4 миллиона зрителей на 15 телевизионных станциях. Речь Трампа, длившаяся почти 90 минут, стала самой длинной в истории съездов и состоялась вскоре после попытки покушения на него.

Триумф Харрис в рейтинге стал ударом для Трампа, известного своей фиксацией на телевизионных рейтингах и размере своих аудиторий. Во время выступления Харрис Трамп смотрел трансляцию, публикуя живые реакции в своем аккаунте Truth Social и подробный ответ на Fox News.

Четверг стал триумфом для MSNBC, собравшей 6,5 миллиона зрителей, что является самым высоким показателем для ДНС за почти 30-летнюю историю сети. Рост зрительской аудитории также был отмечен на ABC с 4,2 миллиона зрителей и CNN с 3,9 миллиона. Несмотря на то, что Fox News обычно опережает кабельные новостные сети по рейтингам, в эту ночь она заняла пятое место.

Хотя многие больше смотрели съезды через цифровые платформы, данные о зрительской аудитории для потоковых сервисов, таких как YouTube или Twitch, и общедоступных каналов, таких как C-SPAN, не включены в данные Nielsen.

Популярность Харрис и мощные речи таких фигур, как бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон и бывшая первая леди Мишель Обама, а также выступления знаменитостей, таких как Стиви Уандер, Джон Ленон, Пинк, Керри Вашингтон и Минди Калинг, способствовали высокой зрительской аудитории.

ДНС превратила обычно скучные моменты в впечатляющие представления, такие как энергичная переинтерпретация церемониального подсчета голосов с музыкой из каждого штата и неожиданное появление рэпера Lil Jon.

Республиканский съезд в Милуоки прошлого месяца состоялся вскоре после попытки покушения на Трампа. Хотя он не включал речи бывших президентов, такие знаменитости, как Халк Хоган и Кид Рок, сделали примечательные появления. Съезд проходил в то время, когда президент Джо Байден все еще был демократическим nominee, и партия была в беспорядке после плохой performances Байдена на дебатах CNN в июне. Под давлением Байден приостановил свою кампанию вскоре после республиканского съезда.

Зрительская аудитория демократического съезда, скорее всего, была увеличена благодаря широким спекуляциям о возможном появлении музыкальной суперзвезды Бейонсе. Певица дала разрешение кампании Харрис использовать свой хит 2016 года "Свобода", который звучал, когда Харрис вышла на сцену.

Предположения о возможном появлении Бейонсе витали в социальных сетях перед речью Харрис, достигнув известных СМИ и телеведущих. CNN сообщила, что Бейонсе действительно появится, но представитель Бейонсе позже опровергла эти сообщения, сообщив The Hollywood Reporter, что Бейонсе не будет присутствовать.

Официальные лица кампании и съезда никогда не подтверждали появление Бейонсе, и CNN сообщила, что TMZ не связывался с ними для комментариев перед публикацией своей истории.

Несмотря на то, что представитель Бейонсе опровергла ее присутствие, несколько человек, близких к команде планирования съезда, верили, что она будет присутствовать. Предположения о Бейонсе, а также слухи о Тейлор Свифт продолжали циркулировать в течение нескольких недель перед съездом, но официально не были опровергнуты кампанией Харрис или командой Бейонсе до последней минуты.

Высокие показатели зрительской аудитории во время Демократического национального съезда стали значительной победой для СМИ, с MSNBC, ABC и CNN, испытывающими рост своей аудитории. Этот всплеск интереса можно объяснить мощными речами, произнесенными политическими деятелями и знаменитостями, такими как Харрис и Бейонсе, которые вызвали ажиотаж в мире СМИ.

Фурор, вызванный возможными появлениями знаменитостей, такими как Бейонсе, существенно способствовал общему количеству зрителей на Демократическом национальном съезде, демонстрируя сильное влияние развлечений на бизнес-тренды.

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