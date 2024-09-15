Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Деми Мур рассказывает о состоянии здоровья Брюса Уиллиса.

В настоящее время...

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Дэми Мур и Брюс Уиллис продержались в браке 13 лет
Дэми Мур и Брюс Уиллис продержались в браке 13 лет

Деми Мур рассказывает о состоянии здоровья Брюса Уиллиса.

Дэми Мур рассказала о своем бывшем муже Брюсе Уиллисе, у которого диагностировали деменцию, и отметила, что в настоящее время его состояние стабильно. Актриса поделилась, что ценит время, которое проводит с ним и семьей.

Во время эпизода "Шоу Дрю Бэрримор" 13 сентября Дэми Мур и ведущая вспомнили о своем сотрудничестве над "Чарли и его ангелы: Полный газ" в 2003 году. Бэрримор упомянула краткое появление Брюса Уиллиса в начале фильма, о котором Мур забыла.

"Как он сейчас?", - спросила Бэрримор, прежде чем Мур, которая была замужем за актером с 1987 по 2000 год, уточнила, что он "стабилен, учитывая ситуацию".

Она продолжила рассказывать, как ее семья справляется с Брюсом Уиллисом после диагноза афазии и затем фронтотемпоральной деменции. "Я призываю своих детей общаться с ним, основываясь на том, кто он есть в настоящий момент. Не цепляйтесь за того, кем они думают, что он был, или чего они ждут от него, а будьте там, кто он сейчас. Это приводит к столькому красивому, радостному, любящему и сладкому.", - сказала она. Когда она в Лос-Анджелесе, она навещает его каждую неделю, "Я действительно наслаждаюсь временем, которое мы проводим вместе".

В марте 2022 года семья Уиллисов сообщила, что Брюс приостановит свою актерскую карьеру после диагноза афазии. Почти год спустя, в феврале 2023 года, его нынешняя жена Эмма Хемминг-Уиллис сообщила, что его состояние ухудшилось, что привело к более конкретному диагнозу.

"Несмотря на его диагноз, развлечения в доме с Брюсом по-прежнему доставляют Дэми удовольствие".

"Текущая ситуация заставляет Дэми ценить уникальные и особенные "развлечения", которые они получают, проводя время вместе как семья".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.
Общество

Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.

Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта. Похоже, вокруг свадьбы Бориса Беккера с Лилиан де Карвалью Монтейру царит много таинственности, и лишь немногие подробности просочились в общество. Некоторые источники, такие как Bild, сообщают, что они обменялись клятвами в субботу вечером, но другие все еще держат это в секрете. Могут быть несколько причин

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.
Общество

Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.

Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши. Сегодня большой день: Борис Беккер женится в третий раз, и празднование уже началось. Сообщается, что для торжества выбраны только самые роскошные места. Вечеринка по случаю девичника была настоящим зрелищем, судя по тому, что мы знаем о прибытии Беккера и

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно