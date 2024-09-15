Деми Мур рассказывает о состоянии здоровья Брюса Уиллиса.

Дэми Мур рассказала о своем бывшем муже Брюсе Уиллисе, у которого диагностировали деменцию, и отметила, что в настоящее время его состояние стабильно. Актриса поделилась, что ценит время, которое проводит с ним и семьей.

Во время эпизода "Шоу Дрю Бэрримор" 13 сентября Дэми Мур и ведущая вспомнили о своем сотрудничестве над "Чарли и его ангелы: Полный газ" в 2003 году. Бэрримор упомянула краткое появление Брюса Уиллиса в начале фильма, о котором Мур забыла.

"Как он сейчас?", - спросила Бэрримор, прежде чем Мур, которая была замужем за актером с 1987 по 2000 год, уточнила, что он "стабилен, учитывая ситуацию".

Она продолжила рассказывать, как ее семья справляется с Брюсом Уиллисом после диагноза афазии и затем фронтотемпоральной деменции. "Я призываю своих детей общаться с ним, основываясь на том, кто он есть в настоящий момент. Не цепляйтесь за того, кем они думают, что он был, или чего они ждут от него, а будьте там, кто он сейчас. Это приводит к столькому красивому, радостному, любящему и сладкому.", - сказала она. Когда она в Лос-Анджелесе, она навещает его каждую неделю, "Я действительно наслаждаюсь временем, которое мы проводим вместе".

В марте 2022 года семья Уиллисов сообщила, что Брюс приостановит свою актерскую карьеру после диагноза афазии. Почти год спустя, в феврале 2023 года, его нынешняя жена Эмма Хемминг-Уиллис сообщила, что его состояние ухудшилось, что привело к более конкретному диагнозу.

"Несмотря на его диагноз, развлечения в доме с Брюсом по-прежнему доставляют Дэми удовольствие".

"Текущая ситуация заставляет Дэми ценить уникальные и особенные "развлечения", которые они получают, проводя время вместе как семья".

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