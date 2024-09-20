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Деми Ловато мечтает в конечном итоге представить темы, исследованные в документальном фильме "Детская звезда" на Капитолийский холм.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Деми Ловато мечтает в конечном итоге представить темы, исследованные в документальном фильме "Детская звезда" на Капитолийский холм.

Демі Ловато поговорила з CNN's Элизабет Вагмейстер в беседе, показанной в среду в выпуске "The Lead", о своем предстоящем документальном фильме. Она надеется, что этот фильм приведет к законодательству, которое обеспечит защиту и компенсацию молодым знаменитостям.

Ловато описала современную цифровую эпоху как "дикий, дикий запад" и как быстро меняющийся медийный ландшафт контрастирует с ее опытом как детской звезды.

В конечном итоге, она хочет поднять эти темы на Капитолийском холме. "Это было бы замечательно", - сказала она.

"Детская звезда" - первый режиссерский проект Ловато, который исследует взлеты и падения славы для молодых звезд через истории хорошо известных бывших знаменитостей, согласно официальному синопсису.

В фильме снимаются Дрю Бэрримор, Кристина Риччи и Рейвен-Симонэ, которые рассказывают о том, как они преодолели трудности как детские звезды.

Ловато заметила, "Слава для ребенка приносит нестабильность", и когда она сочетается с уже существующей нестабильностью, это создает ситуацию, благоприятную для проблем.

Ловато стала известной как актриса в возрасте около 10 лет в "Барни & Друзья" в начале 2000-х годов и later стала популярной звездой Disney Channel и поп-певицей.

"Холодно для лета" артистка открыто говорила о своих битвах с наркотической зависимостью, проблемами со здоровьем и расстройствами пищевого поведения.

Говоря о своем росте, Ловато сказала CNN, что гордится собой, сказав: "Я пытаюсь жить по философии "без сожалений". Оглядываясь назад на то, как я была стойкой в мои темные моменты, я очень горжусь собой за то, что стала сильнее и живу полноценной жизнью сегодня".

"Детская звезда" в настоящее время доступна для просмотра на Hulu.

Документальный фильм "Детская звезда" дает представление о трудностях славы для молодых знаменитостей в индустрии развлечений. Демі Ловато в своем режиссерском дебюте хочет использовать этот проект, чтобы продвигать законодательство, которое обеспечивает защиту и компенсацию детским звездам.

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