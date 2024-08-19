- Делегаты бизнеса во главе с Нойбауром отправляются в США.

Министр экономики Зеленой партии Северного Рейна-Вестфалии Моника Небауэр отправилась в США во главе команды экономических и научных экспертов. По данным государственного управления, запланированы несколько мероприятий в Калифорнии и Миннесоте до пятницы. Министерство заявило, что цель поездки - изучить текущие экономические, энергетические и экологические политики.

В Калифорнии Небауэр встретится с министром охраны окружающей среды штата, а также с другими представителями. В Миннесоте запланирован визит в компанию, специализирующуюся на производстве водорода. В Стэнфордском университете у Небауэр запланированы встречи с командой "Биты и Ватты", работающей над будущим энергетической сети. Как заместитель министра-президента, Небауэр также примет участие в социальных встречах, как было объявлено.

Сама Небауэр отметила, что США являются значимым игроком не только в политической и демократической сферах, но и играют важную роль в экономических и торговых делах Северного Рейна-Вестфалии и Федеративной Республики. Она подчеркнула важность "укрепления и углубления этих связей с твердыми обязательствами".

США, с товарооборотом около 33 миллиардов евро, являются одним из ключевых торговых партнеров Северного Рейна-Вестфалии, как подтвердило Министерство экономики. Многие американские корпорации также выбирают этот федеральный земельный регион для своего присутствия. Недавние планы технологического гиганта Microsoft построить дата-центры на миллиарды долларов в районе Рейна привлекли всеобщее внимание.

Правительство Северного Рейна-Вестфалии считает США важным партнером в экономических и торговых делах, как выразила Небауэр. Во время своей поездки Моника Небауэр встретится с министром охраны окружающей среды США, чтобы обсудить экологические политики.

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