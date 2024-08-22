- Дельфины нападают на пловцов в Японии: может ли одиночество быть причиной?

В патрулях на пляжах залива Вакаса на западе Японии регулярно ведутся поиски дельфинов. Эти морские создания отгоняются с помощью специальных устройств, издающих высокочастотные звуки. Устрашающие плакаты изображают дельфинов с угрожающими ухмылками и зубчатыми зубами, предупреждая отдыхающих о том, что эти существа могут быть не друзьями, а врагами. С 2022 года в заливе Вакаса сложилась кризисная ситуация, сообщают несколько СМИ, в том числе Нью-Йорк Таймс.

По данным на 16 августа текущего года, по меньшей мере 47 человек получили ранения в результате нападений дельфинов, несколько из них были госпитализированы. Авторитеты подозревают, что одним дельфином может быть виновен в этой серии атак.

Житель местности рассказал местным СМИ о тревожном случае, когда дельфин подплыл к берегу, укусил его за руку и почти утащил под воду.

Ученые работают над выяснением причин этого необычного поведения. Рёити Мацубара, директор аквариума Эчидзен Мацусима в пострадавшей префектуре Фукуи, считает, что виновником может быть одиночный бутылконос, который пытался вступить в физический контакт с людьми, возможно, проявляя инстинкты спаривания.

По словам Путу Мустики, лектора и морского биолога в Университете Джеймса Кука в Австралии, дельфины могут становиться агрессивными во время сезона спаривания. Их относительная сила по сравнению с людьми может случайно привести к травмам.

Однако рассматриваются и альтернативные теории. То, что некоторые нападения происходили возле берега, ставит под сомнение привычку дельфинов жить в одиночестве. В природе они живут в группах, и длительное одиночество может привести к необычному поведению, как отмечают ученые.

Эксперты уже давно советуют воздерживаться от контакта с дикими дельфинами. Такое "дружелюбное" поведение у диких животных считается неестественным, сказал Рёити Мацубара Нью-Йорк Таймс. "Если бы это был медведь, люди бы отступили", - добавил он. "И дельфины, и медведи обладают опасным уровнем потенциальной опасности для людей".

Японские власти предупреждают отдыхающих в заливе Вакаса держаться на безопасном расстоянии от дельфинов из-за недавних атак. Местное население, в том числе туристы, в основном японцы, так как залив Вакаса является популярным местом на западе Японии.

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