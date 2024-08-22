Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЯпонцы

Дельфины нападают на пловцов в Японии: может ли одиночество быть причиной?

В течение последних трёх лет дельфин нанес травмы приблизительно 50 людям в прибрежной зоне для плавания на западе Японии. Возможно, он испытывает одиночество и ищет партнёра по ně compagnie.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Во время своего размножения дюelisны могут проявлять агрессивное поведение
Во время своего размножения дюelisны могут проявлять агрессивное поведение

- Дельфины нападают на пловцов в Японии: может ли одиночество быть причиной?

В патрулях на пляжах залива Вакаса на западе Японии регулярно ведутся поиски дельфинов. Эти морские создания отгоняются с помощью специальных устройств, издающих высокочастотные звуки. Устрашающие плакаты изображают дельфинов с угрожающими ухмылками и зубчатыми зубами, предупреждая отдыхающих о том, что эти существа могут быть не друзьями, а врагами. С 2022 года в заливе Вакаса сложилась кризисная ситуация, сообщают несколько СМИ, в том числе Нью-Йорк Таймс.

По данным на 16 августа текущего года, по меньшей мере 47 человек получили ранения в результате нападений дельфинов, несколько из них были госпитализированы. Авторитеты подозревают, что одним дельфином может быть виновен в этой серии атак.

Житель местности рассказал местным СМИ о тревожном случае, когда дельфин подплыл к берегу, укусил его за руку и почти утащил под воду.

Ученые работают над выяснением причин этого необычного поведения. Рёити Мацубара, директор аквариума Эчидзен Мацусима в пострадавшей префектуре Фукуи, считает, что виновником может быть одиночный бутылконос, который пытался вступить в физический контакт с людьми, возможно, проявляя инстинкты спаривания.

По словам Путу Мустики, лектора и морского биолога в Университете Джеймса Кука в Австралии, дельфины могут становиться агрессивными во время сезона спаривания. Их относительная сила по сравнению с людьми может случайно привести к травмам.

Однако рассматриваются и альтернативные теории. То, что некоторые нападения происходили возле берега, ставит под сомнение привычку дельфинов жить в одиночестве. В природе они живут в группах, и длительное одиночество может привести к необычному поведению, как отмечают ученые.

Эксперты уже давно советуют воздерживаться от контакта с дикими дельфинами. Такое "дружелюбное" поведение у диких животных считается неестественным, сказал Рёити Мацубара Нью-Йорк Таймс. "Если бы это был медведь, люди бы отступили", - добавил он. "И дельфины, и медведи обладают опасным уровнем потенциальной опасности для людей".

Японские власти предупреждают отдыхающих в заливе Вакаса держаться на безопасном расстоянии от дельфинов из-за недавних атак. Местное население, в том числе туристы, в основном японцы, так как залив Вакаса является популярным местом на западе Японии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

П Blancs, имеющих уникальную экспертизу, обнаружили дополнительное тело в 'Байесовском'.
Панорама

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте.

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте. Водолазы извлекли из затонувшей роскошной британской яхты "Бейзиан", находящейся у берегов сицилийского итальянского острова, пятый труп человека. Личность погибшего установлена как британский технологический магнат Майк Линч. Его тело было извлечено с яхты на глубине 50 метров. К сожалению, 18-летняя

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В Сан-Франциско, США, последствия кризиса фенциклидина более очевидны среди его жертв.
Панорама

Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию?

- Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию? В мире незаконного оборота наркотиков героин является популярным рекреационным веществом уже много лет, и значительная часть летальных исходов, связанных с наркотиками, в Германии приходится на него. Однако на рынке появляются более

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В Гома, Конго, медицинские работники информируют молодых людей о симптомах бешеной обезьяны.
Панорама

ЮНИСЕФ предупреждает о возможной угрозе для детей от появляющегося варианта мопокса

ЮНИСЕФ предупреждает о возможной угрозе для детей от появляющегося варианта мопокса Количество случаев оспы вызывает беспокойство, с Демократической Республикой Конго, сообщающей о почти 18 000 случаях. Особенно тревожно, что это заболевание в основном поражает детей. Медицинские власти пытаются контролировать распространение с помощью вакцинации, но вакцины еще не доставлены. Детский фонд

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Сотрудники правоохранительных органов из Эссена подвергаются обвинениям после предполагаемого нападения на Майорке.
Панорама

Сотрудники правоохранительных органов из Эссена подвергаются обвинениям после предполагаемого нападения на Майорке.

Германцы якобы причастны к жестокому нападению на таксиста на Майорке, в результате чего он нуждается в госпитализации. Два сотрудника правоохранительных органов из Эссена сейчас подозреваются.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами
Главные темы

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

Вirth messengerсудия (BGH) в Карлсруэ занималась делом о отрицании Холокоста в четверг. Третий отделение по уголовным делам рассматривало оправдание женщины, которая ранее была признана виновной в разжигании ненависти. Она отвергла Холокост в письме в налоговую службу. Суд ожидается вынести...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических...
Экономика

Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Несмотря на разные точки зрения на политику, сложно не заметить интенсивность чувств по поводу президентских выборов и важных опросных вопросов этой осени. Помимо этого, глобальные события вызвали серьезные реакции по всему политическому спектру.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Взаимодействие с вашим телефоном - открывает slightly больше ясности о средневековом веке.
Федеральные земли Германии

Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

Учреждение розничной торговли с религиозноподобной преданностью потребительству не было современным открытием. Такое 'храмовское учреждение' уже существовало в Стендале более 800 лет назад. Сейчас оно предлагает цифровой доступ кVisitor посетителям с помощью современной технологии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил
Главные темы

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно