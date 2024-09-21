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Действительно ли Трамп намерен, чтобы его вице-президент имел последнее слово в дискурсе на этих выборах?

Хочет ли на самом деле Дональд Трамп, чтобы кандидат в вице-президенты ДЖД Вэнс имел последнее слово в дебатах этой осенью, или сам Трамп добивается этой возможности?

 and  Melissa Williams
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На мероприятии предвыборной кампании 20 июля 2024 года в Гранд-Рапидс, Мичиган, бывший президент...
На мероприятии предвыборной кампании 20 июля 2024 года в Гранд-Рапидс, Мичиган, бывший президент Дональд Трамп поделил сцену с республиканским кандидат на пост вице-президента, сенатором Дж.Д.enso.

Действительно ли Трамп намерен, чтобы его вице-президент имел последнее слово в дискурсе на этих выборах?

После того, как вице-президент Камала Харрис предложила президенту Трампу в субботу провести второй дебат, который будет транслироваться CNN в следующем месяце, эта тема стала предметом обсуждения.

На данный момент единственным запланированным дебатом в этом сезоне президентских выборов является встреча между Майком Пенсом и Тимом Уолзом, кандидатами в вице-президенты, которая состоится 1 октября.

CBS будет проводить этот дебат вице-президентов, что позволит другим сетям транслировать его в режиме реального времени, как это делали CNN в июне и ABC recently. Контрасты между 60-летним Уолзом и 40-летним Пенсом обещают быть интригующими.

Исторически вице-президентский дебат не был последним в избирательном цикле, и кандидаты в вице-президенты обычно выступают между дебатами между основными кандидатами.

Однако этот избирательный цикл был уникальным, отмеченным самым ранним общим дебатом между Байденом и Трампом, а также поздним назначением Харрис в качестве кандидата.

Похоже, что дебаты между Уолзом и Пенсом станут антикlimaksом сезона дебатов.

Несколько телевизионных сетей упомянули о проведении дополнительных президентских дебатов осенью. Кампания Харрис заинтересована, но только после дебатов вице-президентов.

CNN предложила провести дебаты между Харрис и Трампом 23 октября в Атланте, том же месте, где проходил июньский дебат Байдена и Трампа. Трамп заявил о своей победе на этом дебате, выбыл из гонки через три недели и, возможно, захочет вернуться в студию в Атланте.

В субботу Харрис согласилась участвовать в дебатах 23 октября и пригласила Трампа присоединиться к ней.

Председатель кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон заявила, что Трамп не должен испытывать проблем с согласием, поскольку формат и организация CNN дебатов ранее были высоко оценены Трампом.

NBC, крупнейшая телевизионная сеть, еще не проводившая дебаты, также выразила заинтересованность в проведении дебатов между Харрис и Трампом. Возможно, что аides Харрис приняли это решение, учитывая, что Трамп, возможно, склонен к событию CNN.

Однако кампания Трампа быстро отказалась, повторив заявление Трампа о том, что больше не будет дебатов, ссылаясь на его твит на прошлой неделе: "НЕТ ТРЕТЬЕГО ДЕБАТА!".

На митинге в субботу Трамп заявил, что 23 октября "слишком поздно", так как "голосование уже началось".

Политический scientist Ларри Сабато из Центра политики Университета Виргинии отметил на X, что голоса, поданные за несколько недель до выборов, как правило, принадлежат "неподвижным" избирателям. Дебаты ближе к дню выборов "могут повлиять на нерешительных и мотивировать или демотивировать многих с обеих сторон".

Последний президентский дебат 2020 года состоялся 22 октября.

Трамп очень обеспокоен телевизионными рейтингами, поэтому, учитывая его заявление о том, что он хочет достичь 60-80 миллионов зрителей в последний раз перед днем выборов, его решение, возможно, еще не окончательное.

Первые два президентских дебата этого года существенно повлияли на миллионы зрителей, которые их смотрели.

Американцы могли бы извлечь пользу из еще одного дебата, заявил CNN в субботу, так как общественность может "услышать больше от этих кандидатов, когда они принимают свое окончательное решение".

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