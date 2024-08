Действительно ли наушники за 400 евро дают превосходное качество звука?

Наушники Bowers & Wilkins Pi8 стоят около 400 евро, что является значительной суммой для беспроводных наушников, якобы предлагающих превосходное качество звука и лучшую шумоподавление. Однако мы увидим, оправдывает ли ценник хайп или просто оставляет вас с гудящими ушами в нашем практическом тесте.

В целом, премиальные беспроводные наушники с активным шумоподавлением (ANC) стоят от 250 до 300 евро, а некоторые даже предлагают скидки. Новые Pi8 от Bowers & Wilkins, стоимостью 499 евро, заявляют о создании "нового эталона в наушниках-вкладышах" и установлении "новых стандартов технического мастерства". Техсайт ntv.de протестировал Pi8, чтобы проверить, соответствуют ли амбициозные заявления и различия в цене слышны.

Элегантный дизайн и комфорт

По крайней мере, наушники с изящным логотипом на полированной поверхности выглядят стильно и создают впечатление премиальности. Несмотря на то, что они в основном изготовлены из пластика, Pi8 идеально имитирует премиальное качество своих более дорогих конкурентов.

despite their relatively small size, Pi8 sits snugly and securely in your ear, thanks to its ergonomic shape and minor silicone fins. Bowers & Wilkins only provides four-size silicone tips, but they're widely available and standard-sized, so finding a suitable fit online shouldn't pose a problem.

Качественный футляр для зарядки

Футляр для зарядки остается компактным и удобным для кармана, но немного больше, чем Apple AirPods Pro, чтобы вместить встроенный передатчик для подключения к телевизорам, автомобильным системам и другим устройствам. Bowers & Wilkins включает адаптеры USB-C на USB-C и USB-C на 3,5 мм для этой цели. Pi8 поддерживает кодек aptX Adaptive и aptX Lossless, гарантируя почти бесшовное Bluetooth-соединение.

Чтобы доставить точный звук в ваше ухо, Pi8 оснащен топовыми 12-мм драйверами с диафрагмами из углеродного волокна, дополненными цифро-аналоговым преобразователем, сигнальным процессором и усилителем.

Превосходное качество звука

В отличие от скептицизма, Pi8 предлагает выдающуюся аудиоперformance, вызывая ощущение полноразмерного наушника.

Средние частоты впечатляюще чистые и обеспечивают богатое звучание, дополненное мощным, сбалансированным басом без излишней навязчивости. В высоких частотах с высококачественными источниками воспроизводятся тонкие детали, раскрывая тонкие нюансы в музыкальных жанрах. Также заслуживает внимания необычайно широкая звуковая сцена.

Выдающаяся шумоподавление

Активное шумоподавление Pi8 эффективно справляется со своими конкурентами, эффективно фильтруя определенные окружающие шумы, такие как поездки на автобусе или поезде. Высокие частоты могут все еще проникать, но это общая проблема для большинства наушников с шумоподавлением. Работа в офисе, набор текста или разговоры лишь незначительно влияют на них, делая их легко различимыми.

Во время звонков Pi8 обеспечивает четкую, артикулированную речь, даже в шумной среде. Наушники также хорошо справляются с сильным ветром во время тестирования.

Режим прозрачности работает достаточно эффективно, позволяя легко общаться или слушать объявления, минимизируя помехи. Хотя есть небольшой шум собственных звуков, он остается в приятных пределах.

Ограниченные функции

Поверхности сенсорного управления на Pi8 отзывчивы и удобны в использовании, но ограничены в плане настройки. Пользователи могут переключаться между ANC и режимом прозрачности с помощью длительного нажатия и вызывать цифрового помощника или регулировать громкость. К сожалению, можно выполнить только одну команду за раз.

Компаньонское приложение не предлагает дополнительных опций или настроек, кроме эквалайзера. Популярные функции, такие как Dolby Atmos, 3D-звук и настраиваемые предустановки, отсутствуют.

Время автономной работы удовлетворительное, обеспечивая около 6 часов воспроизведения с активированным ANC. 15-минутная зарядка в футляре дает примерно два часа воспроизведения, а полная зарядка занимает примерно 120 минут.

Вывод

Чтобы ответить на вопрос в заголовке: да, в этом случае наушники за 400 евро могут предложить заметно лучшее качество звука. Звук Pi8 исключительно хорош, при этом обеспечивая превосходную шумоподавление и компактный футляр для зарядки с дополнительными функциями.

Однако британские премиальные наушники не предлагают каких-либо выдающихся функций, которых нет в других более доступных премиальных вариантах. Если вы можете обойтись без таких излишеств, не беспокоитесь о цене и превосходное качество звука является вашим главным приоритетом, избежать Bowers & Wilkins Pi8 невозможно.

Во время тестирования звука Bowers & Wilkins Pi8 продемонстрировало впечатляющую звуковую производительность, превзойдя ожидания чистым средним диапазоном, богатым звучанием, мощным, но сбалансированным басом и детализированным высоким диапазоном. Кроме того, Pi8 эффективно фильтровало окружающий шум, оставляя лишь незначительные помехи во время работы в офисе или звонков.

