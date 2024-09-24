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ПанорамаНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Действия правоохранительных органов после дебюта "Капсулы смерти"

Трагическая кончина в Швейцарских горах

 and  Viktoriya Miller
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Действия правоохранительных органов после дебюта "Капсулы смерти"

В июле в Швейцарии организация, занимающаяся эвтаназией, представила устройство, называемое "капсулой самоубийства", в котором люди могут добровольно решить закончить свою жизнь. Сообщается, что это устройство было использовано впервые, что привело к нескольким арестам.

По данным полиции, смерть человека произошла в этой капсуле, расположенной рядом с хижиной в Мерishaузен в понедельник. Об инциденте было сообщено в прокуратуру кантона Шаффхаузен юристами.

Умершей, как считается, была 64-летняя женщина из США. Эта информация была подтверждена Фионой Стюарт, со-президентом организации "Последнее прибежище", газете "Блик". Капсула "Сарко" якобы была использована впервые.

Капсула разработана таким образом, что человек внутри может закончить свою жизнь, нажав кнопку, что запускает подачу азота в герметичную камеру. Человек внутри капсулы якобы засыпает и умирает от нехватки кислорода в течение нескольких минут.

Правовые серые зоны

Организация Exit International, базирующаяся в Нидерландах, заявляет, что разработала это устройство. Швейцарское право разрешает самоубийство с помощью других лиц, при условии, что человек заканчивает свою жизнь без внешнего вмешательства и те, кто помогает, не делают этого из эгоистичных мотивов, как указано на правительственном веб-сайте.

Тем не менее, голландская газета "Де Волкскрант" сообщила об аресте одного из их фотографов за съемку изображений капсулы в действии. Полиция Шаффхаузена пока не предоставила дальнейших разъяснений.

Доктор Филип Нitschke, австралийский врач, связанный с Exit International, заявил, что его организация получила юридические консультации о законности использования "Сарко" в Швейцарии. Однако несколько прокуроров намекнули, что тот, кто управляет капсулой, потенциально может столкнуться с уголовными обвинениями, согласно газете "Блик" в июле.

После смерти 64-летней женщины в капсуле "Сарко" возникли вопросы о законности убийства и доведения до самоубийства. Несмотря на то, что швейцарское право разрешает самоубийство с помощью других лиц, использование капсулы может потенциально привести к уголовным обвинениям, как намекают некоторые прокуроры.

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