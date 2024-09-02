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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Дебютная появление Инес де Рамон на красно-красной пандусе этого громкого мероприятия.

Бред Питт и его партнер Инэс де Рамон впервые появились вместе на ковровой дорожке на Венецианском кинофестивале.

 and  Michael Bootcampf
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Брэд Питт, на премьере 'Бумеранг' в Венеции, появился на красной ковровой дорожке вместе с Инес де...
Брэд Питт, на премьере 'Бумеранг' в Венеции, появился на красной ковровой дорожке вместе с Инес де Рамон (в белом платье) 1 сентября.

- Дебютная появление Инес де Рамон на красно-красной пандусе этого громкого мероприятия.

Бред Питт, 60 лет, и Инес де Рамон, 31 год, привлекли внимание на 81-м Венецианском кинофестивале своим стильным появлением. Мероприятие состоялось 1 сентября, и Питт посетил премьеру своего нового проекта "Поезд-пуля" вместе со своей партнершей. Их сопровождали Джордж Клуни, 63 года, и его жена Амаль Клуни, 46 лет, оба со-звезды фильма.

Питт выбрал минималистичный, но стильный образ, надев черный костюм с черной футболкой вместо рубашки. Де Рамон, известный ювелирный дизайнер, элегантно выбрала длинное до пола белое платье с одним плечом для этого случая.

Первое появление на красной ковровой дорожке

Это было первое появление Питта и де Рамон вместе как пара на красной ковровой дорожке, они встречаются уже около двух лет. Их отношения стали достоянием общественности в июле на гонке "Формулы-1" в Сильверстоуне, где их видели держащимися за руки в пит-лейн. Их первое официальное появление на красной ковровой дорожке было знаменательным событием для Питта, отмечающим его возвращение на публичные мероприятия после расставания с Энджилиной Джоли, 49 лет, в 2015 году.

Джоли также присутствовала на фестивале, представив биографический фильм "Мария" 29 августа. Она сыграла роль оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). Директор фестиваля Альберто Барбера, 70 лет, рассказал в интервью "Вог" журналу, что принял меры, чтобы бывшие супруги, якобы имеющие напряженные отношения, не встретились. Джоли уже уехала на свой следующий премьерный показ в США, когда Питт и де Рамон появились на Лидо, предотвращая возможную встречу. Барбера посчитал встречу "невозможной".

Без ложной скромности, Бред Питт казался более расслабленным и комфортным на красной ковровой дорожке с Инес де Рамон по сравнению со своими предыдущими выходами.

Венчурное появление пары на Венецианском кинофестивале было незабываемым моментом в публичной жизни Питта после расставания с Энджилиной Джоли.

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