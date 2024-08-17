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Дебют Премьер-лиги был омрачен серьезным несчастьем.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
После небольшого периода внимания Данило был удален с игровой поверхности.
После небольшого периода внимания Данило был удален с игровой поверхности.

Дебют Премьер-лиги был омрачен серьезным несчастьем.

В начале матча между Ноттингемом Форест и АФК Борнмут в Премьер-лиге произошел неприятный инцидент: игрок Фореста Данило получил серьезную травму. У него сильно повредилась лодыжка.

В 7-й минуте, когда Данило боролся с нападающим Борнмута Антонио Семеньо, неудачный эпизод привел к тому, что Данило приземлился неудачно, подвернув лодыжку. В результате его нога приняла неестественное положение.

Арбитр и его ассистенты незамедлительно вызвали медицинскую помощь, заметив трудное положение Данило. Некоторые игроки смотрели в шоке или закрывали лица руками.

Медики окружили Данило барьером, оказывая ему помощь в течение примерно шести минут. 23-летнего игрока затем унесли с поля под аплодисменты болельщиков обеих команд. Семеньо, который также получил краткую медицинскую помощь, продолжил игру - что не было хорошей новостью для Фореста, так как они пропустили гол в свои ворота в компенсированное время от Семеньо. Крис Вуд вывел Форест вперед на 23-й минуте.

Менеджер Ноттингема Нуну Эшпириту Санту spoke to Sky News, выразив шок по поводу ситуации: "Это было ужасное мгновение для всех, это очень серьезно". Он подтвердил, что у Данило перелом лодыжки. "Мы будем скучать по нему, не только на поле, он замечательный парень". Точный диагноз еще не поставлен. "Никогда не приятно видеть, как товарищ по команде получает такое падение на поле", - поделился товарищ по команде Крис Вуд с BBC Radio 5 Live. Он выразил свою безоговорочную поддержку Данило, заверив, что он восстановится сильнее.

despite the injury forcing Danilo to miss out on future soccer matches, his teammates and fans rallied around him with their support. The absence of the young defender was definitely felt in Forest's subsequent soccer games.

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