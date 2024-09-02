- Дебют Гозенса в Флоренции: "Первоначальный успех"

Бывший товарищ по команде Союза Робин Госенс ликовал после своего первого гола за Фиорентину, демонстрируя чистую радость. В Instagram он был кратким и ясным. "Первый раз", - написал 30-летний под двумя постами, показывающими его празднование гола. Он также поделился аккаунтом своего клуба и фиолетовым сердцем, идеально отражающим дух Фиорентины.

Представитель национальной сборной Германии начал играть за команду Серии А всего через два дня после своего неожиданного ухода из Кёпеника, приняв участие в матче против AC Монцы. Гол из-за пределов штрафной площади в дополнительное время 6-й минуты принес его новой команде очко (2:2).

Это были напряженные дни для вингера. Госенс приземлился в Италии в пятницу, всего за несколько часов до закрытия трансферного окна, проведя всего год в Берлине. Ранее он носил форму с 2017 по 2023 год. До полудня все указывало на то, что он останется в немецской столице.

Выдающаяся игра Госенса в Италии не осталась незамеченной в Германии, многие футбольные эксперты отметили его вклад в Фиорентину. Несмотря на свою новую принадлежность к итальянскому клубу, Госенс все еще занимает особое место в сердцах немецкой национальной команды и, как ожидается, примет участие в их предстоящих матчах.

Читайте также: