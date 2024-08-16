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Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
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Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без действительной причины.

- Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

В ходу разговоры о том, что беженцы могут ненадолго вернуться на родину без законных оснований. Эта дискуссия ускорилась из-за афганских беженцев. К сожалению, точных данных у властей нет. По данным RTL, турагентства в Гамбурге якобы организуют поездки в Гиндукуш для афганцев.

Комиссар по вопросам миграции Германии Йоахим Штэмпе (ФДП) теперь советует беженцам не посещать свои страны для отдыха или развлечений. Он сказал Bild: "Германия должна оставаться открытой, но не наивной. Власти должны гарантировать, что люди, которые подали заявление на получение убежища здесь, но отдыхают на родине, сразу же лишаются защищенного статуса и больше не могут оставаться в Германии".

Сенатор внутренних дел Гамбурга Анди Гроте (СДПГ) сказал немецкому пресс-агентству, что поездки в страну, откуда они якобы бежали, также могут поставить под угрозу защищенный статус. "Если есть легкие пути в Афганистан, также есть возможность депортации".

Статус защиты после поездок на родину пересматривается

Поездки на родину разрешено в определенных ситуациях - например, из-за серьезной болезни или смерти близких родственников. Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) в Нюрнберге утверждает, что в каждом индивидуальном случае проверяется, следует ли отменить предоставленную защиту после известных поездок на родину.

Тем не менее, уполномоченный орган не имеет точных данных о том, сколько раз защита была отменена. Bamf публикует общую статистику по проверкам защиты - которые также проводятся по другим причинам, кроме поездок на родину. Однако нет подробной разбивки причин, по которым рассматривается пересмотр или отмена решения о защите.

По поводу законности поездок на родину представитель заявил: "В общем, Bamf исходит из того, что они разрешены только в определенных случаях". Например, краткая поездка на родину для выполнения морального долга - например, посещение похорон или больного члена семьи - не является основанием для отмены.

Поездки на родину уже обсуждались ранее

В предыдущие годы велись дискуссии о поездках на родину лиц, ищущих убежище в Германии, например, о поездках лиц из Сирии. В 2017 году запрос AfD в земельном парламенте Баден-Вюртемберга вызвал резонанс, предлагая расследовать пребывание беженцев на родине.

Министерство внутренних дел тогда заявило на основе опроса органов иностранцев, что с 2014 года было известно около 160 случаев, когда люди вернулись в свои страны один или несколько раз. Допускается определенная неопределенность. В качестве примеров приводятся личные, семейные или деловые причины.

В 2017 году правительство земли Северный Рейн-Вестфалия заявило в ответ на малый запрос, что, по их сведениям, беженцы не ездили в свои страны для "отдыха".

Турагентство, участвующее в организации поездок в Афганистан для афганцев, вызывает споры, как заявили RTL. В свете этих опасений комиссар по вопросам миграции Германии советует беженцам не пользоваться услугами турагентств для развлекательных поездок на родину.

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