Дидди, также известный как Шон Комбс, планирует оспорить отказ в залоге в среду в связи с его процессом по обвинению в преступном сговоре и сексуальном обороте.

До слушания в суде у судьи Эндрю Картера в 3:30 п.м. ET Комбс будет содержаться в одиночной камере в Специальном блоке Учреждения по временному содержанию в Бруклине, как сообщил источник в правоохранительных органах. Картер, скорее всего, будет курировать дело Комбса до его завершения.

В понедельник вечером Комбса, который в прошлом году стал объектом множества исков о сексуальных домогательствах и федерального расследования по обвинению в торговле людьми, арестовали в отеле Park Hyatt в Манхэттене сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции, как сообщил CNN источник, знакомый с условиями сдачи.

Во вторник судья Робин Тарнофски в Нью-Йорке постановила, что Комбс останется под стражей, пока ему предъявят обвинения. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Согласно федеральной обвинительной статье, Комбс, 54 года, создал и управлял "преступной организацией" в своей бизнес-империи, совершая преступления, такие как торговля людьми, принудительный труд, похищение, поджог, подкуп и препятствование правосудию.

Обвинительная статья утверждает, что Комбс "использовал, запугивал и принуждал женщин и других близких ему людей, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, защитить свою репутацию и скрыть свои действия" в течение более чем десяти лет.

В частности, обвинительная статья обвиняет Комбса в сотрудничестве с сообщниками и сотрудниками, организации "вечеринок с наркотиками" с участием жертв и секс-работников, а также документировании случаев физического и сексуального насилия.

В суде прокуроры возражали против освобождения Комбса, ссылаясь на его предыдущие контакты с свидетелями и жертвами. С другой стороны, адвокаты Комбса предложили домашний арест с залогом в $50 миллионов, обеспеченным его недвижимостью в Майами, согласно ходатайству о залоге.

Судья Тарнофски сообщила Комбсу, что нет условий, которые гарантировали бы его явку в суд, если бы он был освобожден. Ее беспокоит то, что преступные действия часто происходят в частном порядке, даже под надзором до судебного разбирательства.

Если апелляция на залог будет отклонена, Комбса вернут в центр содержания под стражей. Адвокат Комбса Марк Агнифило сообщил CNN в понедельник вечером, что Комбс, скорее всего, не примет сделку о признании вины.

"Я считаю, что он невиновен в этих обвинениях, и он планирует бороться в суде, где, как я считаю, он победит", - заявил Агнифило.

Прокуроры называют Комбса "серийным абьюзером и препятствующим"

Во вторник в суде помощник прокурора США Эмили Джонсон выступала за содержание Комбса под стражей из-за его репутации "серийного абьюзера и препятствующего", что также поддерживается рекомендациями службы досудебного надзора.

С другой стороны, Агнифило утверждал, что дело основано на "одной жертве". Федеральные прокуроры решительно возражали против этого мнения, подчеркивая: "Это не дело о одной жертве. Есть несколько жертв".

С ноября Комбс стал объектом 10 исков - девять из которых прямо обвиняют его в сексуальном насилии.

"Члены и ассоциированные лица Комбса участвовали и пытались участвовать, среди прочего, в торговле людьми, принудительном труде, межгосударственном транспорте с целью проституции, принуждении и подкупе для занятия проституцией, наркотических преступлениях, похищении, поджоге, подкупе и препятствовании правосудию", - говорится в обвинительной статье.

Во время слушания по содержанию под стражей федеральные прокуроры заявили, что как минимум дюжина людей лично видели насилие Комбса над женщинами или их травмы. Прокуроры также сообщили, что некоторых жертв и свидетелей запугивали Комбс.

Агнифило сообщил CNN в понедельник вечером, что он путешествовал по стране, чтобы опросить нескольких предполагаемых свидетелей, и утверждал, что "показания" - описанные в обвинительной статье как "изощренные и продуцированные" секс-шоу, в которых жертв принуждали к длительным актам с мужчинами-секс-работниками - были согласованными.

"Никто не был слишком пьян. Никто не был слишком высок", - заявил он.

Обвинение в торговле людьми основано на видео 2016 года

Обвинительная статья обвиняет Комбса в годах насилия, часть которого была словесной, эмоциональной, физической или сексуальной. Обвинительная статья отмечает, что Комбс "придерживался постоянной и всепроникающей модели жестокости по отношению к женщинам и другим лицам".

Джонсон сообщила судье во вторник, что расследование выявило доказательства того, что Комбс, якобы, душил, бил, пинал и тащил жертв.

Физическое насилие было "рецидивирующим и широко известным" и происходило "на множестве случаев" с 2009 года и продолжалось в течение многих лет, согласно обвинительной статье.

Обвинение в торговле людьми основано на обвинениях против одной не названной "Жертвы-I" примерно с 2009 по примерно 2018 год, согласно обвинительной статье.

Обвинительная статья выделяет инцидент марта 2016 года, "который был записан на видео и позднее стал общедоступным", показывающий, как Комбс бьет, тащит и разбивает вазу о женщину. Когда персонал вмешался, Комбс пытался подкупить их за молчание, согласно обвинительной статье.

Подробности совпадают с сообщением CNN в мае о видео, на котором Комбс избивает свою тогдашнюю подругу Касандру Вентру в отеле в Лос-Анджелесе, которая не была названа в обвинительной статье.

В ноябре 2023 года Вентра подала иск против Комбса и обвинила его в изнасиловании и годах жестокости. Адвокат Комбса заявил, что он "резко отрицает эти невероятные обвинения". Они достигли соглашения по иску в день его подачи.

Адвокат Дуглас Вигдор, представляющий Вентру, отказался комментировать обвинительное заключение во вторник.

Шокирующие видеодоказательства опровергли предыдущие утверждения Комбса об невиновности, заставив его опубликовать видео-извинение в Instagram несколько дней спустя, котороеlater было удалено. В видео он признал свои действия в видео как совершенно неоправданные.

"Мои действия в этом видео неоправданны. Я полностью беру на себя ответственность за мои действия во время этого инцидента", - заявил он.

Его адвокат утверждал, что инцидент 2016 года не должен интерпретироваться как доказательство торговли людьми, как предложил прокурор, а как доказательство того, что Комбс участвовал в романтических отношениях с несколькими партнерами и был пойман.

"This was a situation of personal humiliation. The involved parties were in a 10-year relationship that was challenging at times, toxic at times, but reciprocally so," explained Agnifilo during a CNN interview on Tuesday night.

Адвокат Дiddy заверяет суд, что он не сбежит, и заслуживает его доверия

Адвокат Agnifilo обратился в суд вчера с просьбой оставить Комбса под залог до суда, утверждая, что тот не собирается сбегать и заслуживает доверия суда.

Он пояснил, что изъял паспорта Комбса и его родственников и сообщал обо всех внутренних поездках с начала расследования, чтобы показать прокурорам серьезность дела. Кроме того, Комбс посещает терапию и лечение, утверждает Agnifilo, делая его подходящим кандидатом на освобождение.

Адвокат признал, что знал о судебном заседании Комбса 25 марта после неудачных обысков в его домах в Лос-Анджелесе и Майами сотрудниками Homeland Security Investigations. В результате обысков были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики и огромное количество детского масла и смазки, согласно обвинительному акту. Обвинительный акт утверждает, что Комбс использовал огнестрельное оружие для запугивания и угроз.

К сентябрю, сказал Agnifilo, он ожидал обвинительного акта в течение нескольких недель или месяцев, что побудило его посоветовать Комбсу приехать в Нью-Йорк. Адвокат сказал, что он approached federal prosecutors и сообщил, что его клиент готов сдаться.

Когда его спросили, как адвокаты Комбса гарантируют суду, что он не скроется или не будет вмешиваться в свидетелей, как утверждала прокуратура во вторник, Agnifilo подчеркнул: "Самый важный фактор, даже помимо паспорта, в том, что мистер Комбс прибыл в Нью-Йорк 5 сентября".

Адвокат обещал повторить эти доводы в среду и "настойчиво отстаивать, пока не добьемся его освобождения".

