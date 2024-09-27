Дидди, ранее известный как Шон Комбс, выразил намерение выступить в судебном заседании, по словам его представителя, который выразил неопределенность по поводу предотвращения его участия.

"Я не уверен, смогу ли я удержать его за пределами зала суда. Он очень заинтересован поделиться своей стороной дела," заявил адвокат находящегося в центре скандала магната рэп-индустрии Марка Агнифило в интервью для нового документального фильма TMZ.

Представитель Комбса, связавшись с CNN, отказался комментировать заявления Агнифило или подтвердить, будет ли Комбс выступать в суде.

Источник, знакомый с текущим делом, сообщил CNN, что фаза обнаружения еще не началась, поэтому преждевременно подтверждать любых свидетелей или лиц, которые могут появиться в суде в ходе предстоящего процесса.

17 сентября правоохранительные органы предъявили Комбсу обвинение в трех пунктах, обвиняя его в руководстве "криминальной организацией" через свою бизнес-империю, в том числе в торговле людьми, принудительном труде, похищении и физическом насилии над женщинами в течение многих лет, среди других обвинений.

В обвинительном акте против него упоминается видеозапись с камеры наблюдения в отеле, впервые опубликованная CNN в мае, на которой Комбс избивает свою бывшую подругу Касси Вентру в отеле в Лос-Анджелесе в 2016 году. Прокуроры утверждают, что это видео демонстрирует длительную историю физического насилия Комбса.

Что касается видео с Комбсом, Агнифило сказал TMZ, что если Комбс выступит, он объяснит свои действия на видео.

"Я думаю, он покроет все, в том числе и то, что на видео, так что я ожидаю, что все будет объяснено нами обоими. У него есть своя история, и он может рассказать ее уникальным образом," - сказал Агнифило в интервью.

Прокуроры утверждают, что Комбс "подкупил" сотрудника отеля "для обеспечения молчания" в 2016 году. (Вентру подала в суд в ноябре 2023 года, утверждая, что он заплатил отелю 50 000 долларов за получение видеозаписи с камеры наблюдения в коридоре, на которой запечатлено избиение.) Обвинения в подкупе, сокрытии предполагаемых проступков и съемке предполагаемых сексуальных assaults предъявлялись правительством и несколькими истцами в 11 гражданских исках, которые Комбс отрицает.

При предъявлении обвинений против Комбса прокурор США по Южному округу Нью-Йорка заявил, что Комбс устраивал так называемые "Фриковые шоу", элегантные сексуальные шоу, на которых он подсыпал наркотики и принуждал жертв к длительным сексуальным актам с мужчинами-проститутками. Примерно тысяча бутылок детского масла и личного лубриканта были изъяты во время расследования.

"Я не могу представить, что это тысячи. И я не совсем понимаю, что детское масло имеет общего с чем-либо," - сказал Агнифило во время интервью TMZ. "Одна бутылка детского масла ходит далеко. Я не знаю, зачем вам нужна тысяча. Я имею в виду, у него большой дом. Он покупает оптом. Разве вы не знаете, что есть Костко во всех местах, где он имеет дом? Вы когда-нибудь парковались возле Костко и видели, что люди выносят?"

В интервью CNN после предъявления обвинений Комбсу на прошлой неделе Агнифило приуменьшил количество жертв, которых он считает вовлеченными в уголовные обвинения, после того как прокуроры заявили, что более 50 свидетелей или жертв поговорили с федеральными следователями.

"Это одна жертва," - сказал он ведущей Кэйтлин Коллинз. "Это все, что в обвинительном акте".

Комбс в настоящее время ждет суда в Нью-Йоркском центре содержания под стражей, известном как Медицинский центр, который когда-то содержал музыкантов, таких как Р. Келли, "Брокер фармацевтических препаратов" Мартин Шкрели и социалитку Гизлен Максвелл. Комбс содержится в том же блоке MDC, что и бывший криптовалютный магнат Сэм Бэнкман-Фрид и бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, сообщил источник CNN, объяснив, что их общий блок зарезервирован для высокопрофильных заключенных и изолирован от общественности.

Адвокат, упомянутый в документальном фильме TMZ, сказал, что Марк Агнифило может объяснить свои действия в спорном видео во время суда, подразумевая, что развлечений можно ожидать в зале суда.

Несмотря на многочисленные обвинения против Комбса, в том числе съемку предполагаемых сексуальных assaults, количество жертв, вовлеченных в уголовные обвинения, как заявил Агнифило, составляет всего одну.

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