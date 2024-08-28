Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Дидди отклоняет судебные иски, связанные с обвинениями в нарушении правил.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Сиfrique Комбс, известный как "Дейди", описывает судебный процесс против него как наполненный...
Сиfrique Комбс, известный как "Дейди", описывает судебный процесс против него как наполненный преувеличенными заявлениями и мелодramatic theatrics.

Дидди отклоняет судебные иски, связанные с обвинениями в нарушении правил.

В последнее время вокруг американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимами Пuffy Daddy, P. Diddy и просто Diddy, разгорелся настоящий ажиотаж. В феврале музыкальный продюсер Родни "Лил Род" Джонс подал в суд на него, обвиняя в сексуальных домогательствах. Согласно иску, полученному сайтом "TMZ", Комбс якобы позволял себе неприличные прикосновения и подсыпал наркотики. Однако рэпер имеет свои планы по отношению к этим обвинениям.

Иск полон "преувеличенных утверждений" и "сенсационной драмы", считает Комбс, который подал ходатайство об отказе в иске в понедельник в Южном округе Нью-Йорка, как сообщает журнал "People".

Адвокат Комбса Эрика Вольф в документах заявила, что иск - "выдуманная история - хитрый способ привлечь внимание прессы и добиться быстрой сделки". Комбс решительно отрицает эти обвинения и даже обвиняет Джонса в использовании иска для "улучшения своего личного бренда и получения прибыли от скандала".

В результате Комбс просит отклонить обвинение в сексуальном насилии против него, так как Джонс не предоставил "самых élémentальных деталей", таких как место, время и подробности якобы инцидента, говорится в документах.

Во вторник музыкальный продюсер Джонс прокомментировал обвинения в интервью журналу "Rolling Stone". В интервью он назвал Комбса "монстром". Иск также отрицательно сказался на его профессиональной жизни: "Из-за этого иска многие люди, по какой-то причине, не хотят работать со мной, независимо от того, работали ли они с Паком раньше или просто следят за развитием событий", - сказал он. Джонс чувствует себя "отвергнутым" в музыкальной индустрии и испытывал "множество бессонных ночей, недель и месяцев суицидальных мыслей".

Кроме того, бывшая партнерша Комбса, Касси Вентюра, обвинила его в многочисленных случаях жестокости во время их десятилетнего романа. Они достигли соглашения в суде в ноябре 2023 года. Есть также несколько других обвинений и судебных исков от нескольких женщин против него.

В отчете журнала "People" также упоминается, что адвокат Комбса Эрика Вольф подала ходатайство об отказе в иске в Комиссию в Южном округе Нью-Йорка. Несмотря на многочисленные обвинения и судебные иски против него, Комбс и его команда усердно работают над тем, чтобы оправдать свое имя, как показывают их усилия по отказу от иска Джонса.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.
Общество

Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.

Несмотря на свою зрелость и больше не нуждаясь в его руководстве, Уве Охсенкнехт заявляет, что его проживание остается в постоянном доступе. Находясь в роли дедушки, он чувствует определенный процесс старения.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно