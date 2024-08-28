Дидди отклоняет судебные иски, связанные с обвинениями в нарушении правил.

В последнее время вокруг американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимами Пuffy Daddy, P. Diddy и просто Diddy, разгорелся настоящий ажиотаж. В феврале музыкальный продюсер Родни "Лил Род" Джонс подал в суд на него, обвиняя в сексуальных домогательствах. Согласно иску, полученному сайтом "TMZ", Комбс якобы позволял себе неприличные прикосновения и подсыпал наркотики. Однако рэпер имеет свои планы по отношению к этим обвинениям.

Иск полон "преувеличенных утверждений" и "сенсационной драмы", считает Комбс, который подал ходатайство об отказе в иске в понедельник в Южном округе Нью-Йорка, как сообщает журнал "People".

Адвокат Комбса Эрика Вольф в документах заявила, что иск - "выдуманная история - хитрый способ привлечь внимание прессы и добиться быстрой сделки". Комбс решительно отрицает эти обвинения и даже обвиняет Джонса в использовании иска для "улучшения своего личного бренда и получения прибыли от скандала".

В результате Комбс просит отклонить обвинение в сексуальном насилии против него, так как Джонс не предоставил "самых élémentальных деталей", таких как место, время и подробности якобы инцидента, говорится в документах.

Во вторник музыкальный продюсер Джонс прокомментировал обвинения в интервью журналу "Rolling Stone". В интервью он назвал Комбса "монстром". Иск также отрицательно сказался на его профессиональной жизни: "Из-за этого иска многие люди, по какой-то причине, не хотят работать со мной, независимо от того, работали ли они с Паком раньше или просто следят за развитием событий", - сказал он. Джонс чувствует себя "отвергнутым" в музыкальной индустрии и испытывал "множество бессонных ночей, недель и месяцев суицидальных мыслей".

Кроме того, бывшая партнерша Комбса, Касси Вентюра, обвинила его в многочисленных случаях жестокости во время их десятилетнего романа. Они достигли соглашения в суде в ноябре 2023 года. Есть также несколько других обвинений и судебных исков от нескольких женщин против него.

В отчете журнала "People" также упоминается, что адвокат Комбса Эрика Вольф подала ходатайство об отказе в иске в Комиссию в Южном округе Нью-Йорка. Несмотря на многочисленные обвинения и судебные иски против него, Комбс и его команда усердно работают над тем, чтобы оправдать свое имя, как показывают их усилия по отказу от иска Джонса.

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