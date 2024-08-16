- Диалоги в Газе завершились без достижения важной цели; график последующих обсуждений неопределен

Ведущиеся переговоры о прекращении огня в Газе еще не стали "простым делом", но прогресс налицо. Медиаторы из Египта, Катара и США провели продуктивную двухдневную встречу с Израилем и ХАМАС в Дохе, однако соглашение так и не было достигнуто. Встреча создала "положительную атмосферу", как указано в совместном заявлении, и следующая сессия запланирована на Каир в ближайшее время. Переговорщики нижнего уровня продолжат работу по преодолению оставшихся разногласий.

Высокоуровневое мероприятие в Дохе собрало топ-чиновников США, Катара и Египта, в том числе Давида Барнеа, главу израильской внешней разведки. Однако ХАМАС не участвовал, придерживаясь своей традиции не вести прямых переговоров с Израилем или США. Тем не менее, офис политического представительства ХАМАС находится в Дохе, обеспечивая медиаторам легкий доступ.

Переговоры были приостановлены на несколько месяцев. Президент США Джо Байден выразил оптимизм, заявив: "Мы ближе, чем когда-либо", на встрече с журналистами в Белом доме. Позже он добавил: "Мы гораздо ближе, чем были три дня назад", но предостерег: "У нас может быть что-то, но мы еще не там".

Оптимизм США, осторожность ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в ближайшие выходные, чтобы продолжить "интенсивные дипломатические усилия" и подготовить почву для заключения соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил посреднические страны Египет, Катар и США. Израиль надеется, что давление этих стран побудит ХАМАС принять предложения от конца мая, что позволит реализовать сделку.

Представитель ХАМАС выразил осторожность. Лидеры группы получили результаты переговоров, которые не включают все предложения, которые Байден сделал ХАМАС 2 июля, заявил Махмуд Мардауи, высокопоставленный официальный представитель ХАМАС.

Отчет: Иран откладывает ответный удар на данный момент

Министр иностранных дел Египта Бadr Abdelatty считает, что прекращение огня может предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Иран и ливанская шиитская militia Hezbollah обещали отомстить за убийство бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханийя в Тегеране и смерть военного командира Hezbollah две недели назад. Атака ожидалась с тех пор, но оба (Иран и Hezbollah) могут воздержаться от запуска более крупной, скоординированной атаки против Израиля, если будет объявлено прекращение огня в Газе.

"Нью-Йорк Таймс" сообщает, что Иран временно отложил свой ответный удар, дав переговорщикам возможность изучить прекращение огня в Газе. Об этом подтвердили источники США, Ирана и Израиля. Пять израильских источников также заявили, что израильская разведка оценила, что Hezbollah и Иран временно снизили готовность своих ракетных подразделений. Однако эта оценка может измениться в кратчайшие сроки.

Ожидания разрешения были минимальными в начале встречи в Дохе из-за значительного разрыва между идеологиями Израиля и исламистского ХАМАС. Тем не менее, есть план по сокращению оставшегося разрыва, как указано в заявлении посредников. Он совпадает с основными принципами мирного плана Байдена, который ХАМАС не хочет пересматривать. "Технические команды" будут работать в течение следующих дней, чтобы реализовать текущие предложения.

Байден представил трехфазную стратегию для прекращения конфликта в Газе в мае. На первом этапе, в течение шестинедельного перемирия, будет освобожден определенный отряд заложников. В обмен на это палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. Второй и третий этапы предусматривают постоянное прекращение боевых действий, освобождение оставшихся заложников и реконструкцию разрушенного Газского сектора.

7 октября 2021 года радикальные исламисты ХАМАС и другие группировки Газского сектора атаковали южный Израиль, что привело к более чем 1200 жертвам и захвату 250 заложников. Израиль ответил тяжелыми авиаударами и наземной операцией в Газе. По данным газового здравоохранения, контролируемого ХАМАС, почти 40 000 человек погибли во время этого конфликта. Это число включает как гражданских лиц, так и боевиков, и его достоверность вызывает сомнения. Потери составляют около 2% от 2,2 миллиона человек, проживавших в Газе до конфликта.

Сообщается, что 115 человек все еще удерживаются в плену ХАМАС, многие из которых, как считается, погибли. В Израиле продолжаются протесты с требованием соглашения об освобождении заложников. Многие протестующие обвиняют Нетаньяху в срыве сделки и капитуляции перед требованиями своих ультрарелигиозных и правых партнеров по коалиции, на которых Нетаньяху полагается для своего политического выживания. Эти партнеры выступают против уступок ХАМАС.

Текущие переговоры в Газе ведутся под эгидой посредников, в том числе США, Египта и Катара. План, представленный президентом Байденом, совпадает со стратегией сокращения разрыва между Израилем и ХАМАС, как указано в заявлении посредников.

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