- Диалог в Каире по Газе зашел в тупик

Кажется, мы зашли в тупик в переговорах о мире в Каире по поводу конфликта в Газе. По данным местных источников безопасности, переговоры буксуют. Ни одна из сторон не продвинулась в своих позициях.

Интересно, что делегация Израиля из 13 человек, которая прибыла ранее, решила уехать. Аналогичным образом, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и представители Хамаса, которые приехали из Дохи, также покинули Каир.

Одной из основных проблем, вызывающих напряжение, является вопрос о том, останутся ли израильские солдаты в приграничной зоне Газы в случае достижения перемирия. Израильские власти подозревают, что Хамас может контрабандой ввозить оружие через эту границу. С другой стороны, Хамас требует полного вывода Израиля из Газы.

Воскресные тяжелые столкновения между Израилем и боевиками Хезболлы в Ливане сумели затенять переговоры о мире в Каире. Однако наши источники безопасности заявляют, что эти столкновения не существенно не изменили ход переговоров.

В свете текущей ситуации шансы на быстрое решение кажутся маловероятными. В качестве посредников США, Катар и Египет выразили оптимизм в отношении "серьезных и конструктивных" диалогов, проведенных на последних переговорах в Дохе. Они также намекнули на потенциальное "мостиковое предложение", чтобы преодолеть оставшиеся разногласия между Израилем и Хамасом. Пока нет конкретного срока для следующего раунда переговоров.

Ранее упомянутая израильская делегация объявила о своем решении уйти после последних событий на переговорах. Несмотря на тяжелые столкновения между Израилем и боевиками Хезболлы в Ливане, эмир Катара и представители Хамаса также решили уехать, учитывая последние сдвиги в переговорах.

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