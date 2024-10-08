Диалог партнеров для выражения требований

В многочисленных отношениях эмоции могут стать интенсивными во время споров, но иногда они могут скрывать истинные чувства. Эксперт по отношениям Шэрон Брехм объясняет, как партнеры могут более эффективно выражать свои потребности и как это связано с эмоциональным исцелением.

Разговоры о своих потребностях могут показаться простыми, но на самом деле они таковыми не являются. Необходимо столкнуться со своими собственными страхами и желаниями и затем справиться с реакцией партнера, которая может включать раздражение, грусть или гнев. Люди часто задумываются: "Почему мой партнер не понимает, что делает меня счастливым?" было бы замечательно, если бы он это делал.

Однако такие ожидания могут быть нереалистичными, так как потребности партнеров могут меняться от секунды к секунде, и предпочтения могут различаться. Доктор Шэрон Брехм, известный терапевт по отношениям из Мюнхена, подчеркивает важность открытого выражения потребностей. Например, в ресторане ожидается, что официант спросит, что и хотите ли вы заказать. Точно так же в отношениях общение имеет решающее значение, как объясняет терапевт: "Мы не можем ожидать, что официант уже знает, что мы хотим. Даже если мы постоянные клиенты, он все равно спросит, как обычно".

Неудобные вопросы

Те, кто неохотно общается о своих потребностях, могут делать это из-за страха показаться требовательными, иметь завышенные ожидания или разочароваться. Винить партнера кажется проще. "Если вы считаете, что ваш партнер не заинтересован в том, чтобы сделать вас счастливым, вам следует пересмотреть это убеждение. Он был бы с вами, если бы не имел такого интереса? Он хочет равноправных отношений, в которых вы тоже будете довольны?" задается вопросом Брехм.

Те, кто действительно не уверен, должны пересмотреть свои отношения - несмотря на то, что другие не несут ответственности за счастье своего партнера. В противном случае открытое общение является ключевым, советует Брехм: "Если я чувствую, что в отношениях не хватает нежности, я могу подумать, почему это так. Возможно, есть нерешенные эмоциональные раны или блокировка? Что я могу сделать, чтобы восстановить доверие и безопасность с моим партнером?"

Брехм специализируется на парной терапии, ориентированной на эмоции, и помогает людям лучше выражать свои чувства. "Наше общество навязало многим из нас, что эмоции отрицательны или что только определенные чувства приемлемы для определенных людей. Например, женщинам разрешается плакать больше, чем мужчинам, но гнев женщины считается табу", - объясняет она. Поколения, выросшие, чтобы подавлять эмоции и придавать приоритет логике, теперь должны признать и выразить свои эмоции. Те, кто этому учатся, отправляются в путь эмоционального исцеления - центральную тему книги Брехм "Восстановление".

Однако те, кто воспринимает эмоциональное исцеление как духовные ритуалы или эмоциональное самоуглубление, ошибаются. "Наши сенсорные inputs вызывают эмоции, которые сообщают нам о наших чувствах. Мы реагируем на эти эмоции, и наши реакции можно направлять", - объясняет Брехм. В своей книге она использует термин "гибкость реакции", который относится к способности исследовать различные варианты реакции и выбирать наилучший. Тем не менее, у тех, у кого ограничена гибкость реакции из-за прошлых травм, во время конфликтов часто возникают одни и те же поведенческие модели.

Прошлое формирует нас

Более чем просто негативные события, отсутствие положительных опытов влияет на людей. "Это не значит винить родителей за плохие намерения или обвинять их. Тем не менее, последствия могут быть более серьезными, чем принято считать", - думает Брехм, терапевт по отношениям. Отсутствие принятия в детстве и отсутствие доверия к родителям могут привести к самокритике и избеганию ошибок, чтобы не получить критику. Во взрослом возрасте человек может склоняться к самосомнению или основывать решения на одобрении других для безопасности.

На этом этапе Брехм часто начинает свои сеансы с клиентами. Многие осознают свои модели и их последствия: "Иногда вы осознаете, что реагируете слишком резко или отступаете во время проблем. Большинство признает, что привязанность приводит к дальнейшему отдалению. Но часто вы не знаете, как реагировать иначе в ситуациях конфликта - для этого нужно исследовать свои эмоции". Это относится не только к романтическим отношениям, но и к дружеским, деловым партнерам и другим межличностным отношениям.

Поскольку эмоции выражаются через чувства, которые каждый человек проявляет по-разному. Некоторые выражают гнев громким голосом, агрессией или критикой и обвинениями в адрес другого, в то время как другие становятся пассивными или отступают, когда злятся. Даже длительно находящиеся в отношениях партнеры могут бороться с пониманием истинных чувств другого. Если кто-то научился рано, что плакать или горевать нехорошо, он может выражать гнев вместо этого. "Гнев отталкивает партнера - противоположность того, чего хочется, когда грустно, а именно близости и утешения", - объясняет Брехм.

Тогда партнер не сможет отреагировать так, как планировалось, что приведет к недопониманию. Если они осознают, что гнев может быть маской для грусти, они могут подойти к партнеру и прояснить ситуацию: "Ты злишься или грустишь? И если кто-то грустит: могу ли я утешить тебя или тебе нужно время побыть одному?" Брехм иллюстрирует свой подход. Если это способствует лучшему общению и пониманию между партнерами, это может даже укрепить отношения.

Когда вы раскрываете свои внутренние чувства перед кем-то, вы демонстрируете уязвимость и близость. Эта близость создает связь между двумя людьми, особенно если она остается приватной от других. Это, в свою очередь, приводит к более глубокой эмоциональной связи и более крепким отношениям, как объясняет эксперт.

Что касается партнера, который борется с пониманием своих или эмоций своего партнера, Брехм советует: "Некоторые люди неохотно обсуждают чувства или эмоции из-за чувства перегрузки, критики или обвинения. В худшем случае они могут даже нести ответственность за эмоции своего партнера. Это оставляет одного человека бессильным в ситуации".

Когда в отношениях пары определенная эмоциональная проблема упорно всплывает, другой партнер может решить больше не обсуждать ее, несмотря на потребность своего партнера в разговоре. "Если один застрял в колесе, разумно сменить подход. Если один человек упорно отказывается углубляться в тему конфликта, проблема может усугубиться. Другой человек чувствует, что его не слышат и не видят, что приводит к подавлению эмоций до тех пор, пока это не станет невыносимым".

Однако эмоциональное исцеление имеет противоположный эффект. Люди начинают понимать не только свои собственные эмоции, но и эмоции своего партнера. Партнеры могут давать друг другу чувство видимости и отвечать на потребности друг друга. Брехм подчеркивает важность принятия, эмпатийного интереса и избегания триггеров в эмоциональном исцелении. "Все эмоции должны быть приняты, даже отрицательные, такие как гнев или ревность, потому что они несут сообщение", - говорит она.

Для того чтобы исцелиться эмоционально вместе, активное слушание является решающим фактором. Брехм советует избегать защитного слушания, говоря: "Зачастую мы слушаем, чтобы защитить себя или дать совет, не задумываясь, нужен ли он в данный момент. Задавание вопросов облегчает разговор и создает ощущение тепла и безопасности". Брехм также предупреждает об избегании триггеров, так как это часто приводит к застою и препятствует решению проблемы.

Отрицательное обращение с эмоциями в отношениях может причинить вред. Заявления типа "Сегодня ты очень чувствителен" - это вредные оценки, которых никто не хочет слышать, и их следует избегать. Если кто-то эмоционально реагирует отрицательно, он должен задуматься, не раздражен ли он или не чувствует себя плохо. Если вы согласны с поведением по отношению к другу, Брехм предлагает альтернативы, такие как: "Я бы хотел помочь, но не уверен, потому что не понимаю твоих эмоций или чувствую себя перегруженным".

Если отрицательная эмоциональная реакция направлена на вас, Брехм советует отстаивать себя, говоря: "Твое замечание - это оценка, и оно ранит меня". Если ваши потребности все еще не удовлетворены, альтернативные решения вне отношений могут принести облегчение, например, поговорить с друзьями о проблеме или о своих чувствах.

Партнеры в любви и семье часто испытывают трудности с эффективным общением своих потребностей, что приводит к чувству фрустрации. По словам Брехм, этот коммуникационный разрыв может быть связан с эмоциональным исцелением, так как партнерам может потребоваться столкнуться со своими собственными опасениями и желаниями и научиться ясно выражать их.

В своей книге "Восстановленная" Брехм подчеркивает важность принятия всех эмоций, в том числе отрицательных, таких как гнев или ревность, так как они несут сообщение. Practices

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