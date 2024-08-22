- Deutsche Bank соглашается с основными требованиями, выдвинутыми сторонами в деле о приобретении Postbank

В ходе продолжающегося спора о приобретении Deutsche Bank акций Postbank банк смог достичь соглашения с существенным числом недовольных бывших акционеров. Это соглашение повысило прибыль банка до налогообложения на существенную сумму в 430 миллионов евро в третьем квартале. Соглашение было достигнуто вне суда с более чем 80 истцами, представляющими около 60% всех требований, по цене 31 евро за акцию, предложенной Deutsche Bank.

Среди истцов, согласившихся на это соглашение, находится крупнейший индивидуальный истец, ответственный за примерно одну треть всех требований. Банк ожидает, что эти соглашения в среднем поглотят около 45% резервов. Если удастся достичь соглашений с другими истцами, влияние на общие резервы, созданные для этого дела, может быть гораздо более существенным.

Установлены резервы в размере 1,3 миллиарда евро.

Катализатором этого спора стало большинство приобретений Deutsche Bank акций Postbank в 2010 году. Существует вопрос о том, было ли оправдано принудительное приобретение акций миноритарных акционеров в этом году, и уже ли Deutsche Bank имел эффективный контроль над институтом в Бонне до публичного предложения о takeover Postbank в 2010 году - что привело к недоплате акционерам.

В ходе устного слушания в конце апреля Высший региональный суд Кёльна указал, что, возможно, встанет на сторону истцов. Deutsche Bank отложил 1,3 миллиарда евро в ожидании этого исхода, что привело к убытку в размере 143 миллионов евро для компании DAX во втором квартале.

Банк рассматривает возможность достижения соглашений с другими недовольными акционерами, которые еще не присоединились к консенсусу, что может еще больше повлиять на резервы, созданные для этого дела. Несмотря на значительное число бывших акционеров, вовлеченных в спор, есть и другие стороны, чьи вопросы необходимо решить.

Читайте также: