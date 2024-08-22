Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПрочие

Deutsche Bank соглашается с основными требованиями, выдвинутыми сторонами в деле о приобретении Postbank

Была ли надлежащей пакет компенсаций во время поглощения Deutsche Bank Postbank, что было источником споров в течение многих лет? Недавно было достигнуто решение.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Долгое время продолжается дебаты между Deutsche Bank и предыдущими акционерами Postbank о том, было...
Долгое время продолжается дебаты между Deutsche Bank и предыдущими акционерами Postbank о том, было ли обязательное цена покупки достаточно щедрой.

- Deutsche Bank соглашается с основными требованиями, выдвинутыми сторонами в деле о приобретении Postbank

В ходе продолжающегося спора о приобретении Deutsche Bank акций Postbank банк смог достичь соглашения с существенным числом недовольных бывших акционеров. Это соглашение повысило прибыль банка до налогообложения на существенную сумму в 430 миллионов евро в третьем квартале. Соглашение было достигнуто вне суда с более чем 80 истцами, представляющими около 60% всех требований, по цене 31 евро за акцию, предложенной Deutsche Bank.

Среди истцов, согласившихся на это соглашение, находится крупнейший индивидуальный истец, ответственный за примерно одну треть всех требований. Банк ожидает, что эти соглашения в среднем поглотят около 45% резервов. Если удастся достичь соглашений с другими истцами, влияние на общие резервы, созданные для этого дела, может быть гораздо более существенным.

Установлены резервы в размере 1,3 миллиарда евро.

Катализатором этого спора стало большинство приобретений Deutsche Bank акций Postbank в 2010 году. Существует вопрос о том, было ли оправдано принудительное приобретение акций миноритарных акционеров в этом году, и уже ли Deutsche Bank имел эффективный контроль над институтом в Бонне до публичного предложения о takeover Postbank в 2010 году - что привело к недоплате акционерам.

В ходе устного слушания в конце апреля Высший региональный суд Кёльна указал, что, возможно, встанет на сторону истцов. Deutsche Bank отложил 1,3 миллиарда евро в ожидании этого исхода, что привело к убытку в размере 143 миллионов евро для компании DAX во втором квартале.

Банк рассматривает возможность достижения соглашений с другими недовольными акционерами, которые еще не присоединились к консенсусу, что может еще больше повлиять на резервы, созданные для этого дела. Несмотря на значительное число бывших акционеров, вовлеченных в спор, есть и другие стороны, чьи вопросы необходимо решить.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических...
Экономика

Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Несмотря на разные точки зрения на политику, сложно не заметить интенсивность чувств по поводу президентских выборов и важных опросных вопросов этой осени. Помимо этого, глобальные события вызвали серьезные реакции по всему политическому спектру.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Знаменитый золотой дугой изменение Макдоналдса, замеченный в Бристоле, Соединенное Королевство,...
Экономика

McDonald's может создать 24 000 рабочих мест, открыв новые торговые точки в Великобритании и Ирландии.

Макдоналдс объявил о планах открыть более 200 дополнительных ресторанов в Великобритании и Ирландии, что создать примерно 24 000 новых рабочих мест.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Парковочные места, предназначенные для электрических автомобилей
Экономика

Исследования показывают: скидки на электромобили меньше, чем на обычные бензиновые

Продажи электромобилей вялые, многие владельцы машин считают их чрезмерно дорогими по сравнению с бензиновыми аналогами. Тем не менее, разница в цене кажется более узкой в премиум-сегменте.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Одинокий человек с пакетами из магазина блуждает по городским пейзажам Гамбурга.
Экономика

По прогнозам, Tchibo вернется к прибыльности к 2023 году.

В предыдущем финансовом году кофейная компания ощутила преимущества за счет снижения затрат на основные ресурсы и увеличения посещаемости в торговых точках. Однако продажи потребительских товаров показали снижение.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами
Главные темы

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

Вirth messengerсудия (BGH) в Карлсруэ занималась делом о отрицании Холокоста в четверг. Третий отделение по уголовным делам рассматривало оправдание женщины, которая ранее была признана виновной в разжигании ненависти. Она отвергла Холокост в письме в налоговую службу. Суд ожидается вынести...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических...
Экономика

Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Несмотря на разные точки зрения на политику, сложно не заметить интенсивность чувств по поводу президентских выборов и важных опросных вопросов этой осени. Помимо этого, глобальные события вызвали серьезные реакции по всему политическому спектру.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Взаимодействие с вашим телефоном - открывает slightly больше ясности о средневековом веке.
Федеральные земли Германии

Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

Учреждение розничной торговли с религиозноподобной преданностью потребительству не было современным открытием. Такое 'храмовское учреждение' уже существовало в Стендале более 800 лет назад. Сейчас оно предлагает цифровой доступ кVisitor посетителям с помощью современной технологии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил
Главные темы

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно