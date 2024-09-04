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ПолитикаНовостиОтклонено

Deutsche Bank отклоняет предложения о покупке.

Немецкая администрация решила выйти из Commerzbank

 and  Ksenia Johnson
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Deutsche Bank отклоняет предложения о покупке.

Германское правительство рассматривает возможность продажи своих акций в Commerzbank. Сначала они планируют снизить свою долю в банке, как было объявлено в понедельник вечером.

Commerzbank в течение многих лет был привлекательной целью для приобретения tanto для местных, как и для международных финансовых институтов. В прошлом рассматривалось возможное слияние Deutsche Bank и Commerzbank, но переговоры сорвались в 2019 году.

Commerzbank столкнулся с финансовыми трудностями во время экономического кризиса 2008 года и получил в общей сложности €18,2 миллиарда из Фонда стабилизации финансового рынка (FMS) правительства в 2008 и 2009 годах. На данный момент возвращено около €13,15 миллиарда этой помощи. Сейчас у немецкого правительства есть пакет акций в 16,49% в Commerzbank, полученный через FMS.

На вопрос на Banking Summit Handelsblatt в Франкфурте главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Зивинг заявил, что полностью сосредоточен на Deutsche Bank. Он также подчеркнул, что вероятность приобретения Deutsche Bank Commerzbank при его руководстве мала.

Несмотря на то, что CEO Deutsche Bank выразил мало интереса к приобретению Commerzbank, некоторые международные инвесторы все еще могут рассматривать предложение о поглощении. Однако немецкое правительство, которое ранее спасало Commerzbank и все еще владеет акциями, может отказаться от любого предложения, которое сочтет несправедливым или вредным для финансовых интересов страны.

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