- Deutsche Bank не намерена приобретать Commerzbank.

Немецкое правительство объявило о своем намерении избавиться от доли в Commerzbank, начав с сокращения своей доли, как было объявлено в прошлую вторник вечером немецким финансовым агентством.

Было много спекуляций о том, что Commerzbank может стать целью слияния tanto для немецких, как и для зарубежных банков, в том числе Deutsche Bank, с которой ранее велись переговоры о слиянии. Эти переговоры провалились в 2019 году.

Во время финансового кризиса 2008 года Commerzbank столкнулась с финансовыми трудностями и получила в общей сложности 18,2 миллиарда евро капитальных вливаний из Фонда стабилизации финансового рынка (FMS) немецкого правительства в 2008 и 2009 годах. На данный момент возвращено около 13,15 миллиарда евро, оставляя государству долю в 16,49% в Commerzbank, которой оно владеет через FMS.

Под руководством Кристиана Зингера, CEO Deutsche Bank, он неоднократно заявлял, что Deutsche Bank не планирует приобретать Commerzbank, заявив на Banking Summit Handelsblatt в Франкфурте: "Мы сосредоточены на Deutsche Bank", и добавив, что "поглощение Commerzbank Deutsche Bank не является вопросом".

Несмотря на четкую позицию Кристиана Зингера против поглощения Deutsche Bank Commerzbank, продолжаются спекуляции о других потенциальных претендентах. Кристиан Зингер, в качестве CEO Deutsche Bank, подчеркивает сосредоточенность банка на своих операциях.

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