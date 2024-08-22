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Denver Broncos назначили Бо Никса стартовым квотербеком на сезон 2024 года, став первым новичком, который начинает играть в команде в качестве лидера с момента выхода Джона Элвея.

Трейнер Денвера Шон Пейтон объявил в среду, что первокурсник Бо Нокс будет основным квотербеком для предстоящего сезона Бронкос.

 and  Christian Meier
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В начале матча предсезонного матча Денвер Бронкос против Индианаполис Колтс квотербек Бо Нук...
В начале матча предсезонного матча Денвер Бронкос против Индианаполис Колтс квотербек Бо Нук занимает позицию для паса

Denver Broncos назначили Бо Никса стартовым квотербеком на сезон 2024 года, став первым новичком, который начинает играть в команде в качестве лидера с момента выхода Джона Элвея.

Мы более-менее завершили наш процесс. С самого начала мы вели обсуждения с нашим генеральным менеджером Джорджем Патоном, владельцем и CEO Грегом Пеннером, и они часто говорили, что эти вещи могут разрешиться сами собой, но мы не спешим принимать такие решения, - выразил Пейтон репортерам после тренировки команды в среду.

"Я считаю, учитывая команду, важно действовать таким образом. Он был замечателен. Есть еще много потенциала, который можно реализовать. Есть несколько областей, в которых ему нужно улучшиться".

Указанный индивидуум, выбранный под 12-м номером на драфте НФЛ 2024 года из Орегона, продемонстрировал свой талант в первых двух предсезонных играх за "Денвер Бронкос", что повлияло на решение Пейтона.

24-летний игрок успешно выполнил 23 из 30 пасов, набрав 205 ярдов, забив два тачдауна и получив рейтинг паса 116,7 в предсезонных играх, не допустив перехватов или саксов.

Он превзошел ветеранов-четвертьbacks Джарретта Стидхэма и Зака Уилсона за право начать игру за "Бронкос".

В погоне за величием

Этим решением он становится первым новичком-четвертьbacks, который начинает неделю 1 за "Денвер Бронкос" со времен легендарного сигнальщика "Бронкос", двукратного победителя Супербоула Джона Элвея, который сделал это в 1983 году.

"Это будет памятный момент", - вспоминал он о своем первом старте. "Конечно, это честь разделить это с таким легендарным игроком, как Джон Элвей, но моя главная цель - дать максимум для команды. Не важно, когда твой первый старт. Либо ты ждешь, либо нет. Просто надеешься завоевать первую победу и играть на высшем уровне, давая своей команде возможность использовать каждую возможность и достичь своего полного потенциала. Это моя главная цель, просто помочь нашей команде победить в каждой игре".

Он присоединился к лиге как один из самых опытных новичков-четвертьbacks, проведя 61 игру за пять сезонов в Орегоне.

Он начинает свою карьеру в НФЛ в качестве стартового игрока, встречаясь с Сиэтл Сихокс 8 сентября.

Сомнения в Нью-Ингленде

Примечательно, что все еще остаются сомнения в том, кто будет стартовать на позиции квотербека для Нью-Ингленд Пэтриотс в неделе 1.

Первый в истории главный тренер Джерод Майо все еще не раскрывает, будет ли ветеран Джейкоби Бриссетт или новичок Дрейк Мей ведущим игроком.

Мей, выбранный под третьим номером на этом году драфте, не провел много времени на поле в предсезонных играх, но продемонстрировал стабильный прогресс в своих двух выступлениях.

Майо выразил свое мнение о готовности Мей стать стартовым квотербеком команды: "Да, на сто процентов я считаю, что он готов отдавать сигналы".

Однако Майо раскрыл, что объявит своего стартового квотербека после последней предсезонной игры команды, которая состоится в воскресенье.

"Я бы сказал, что мы должны иметь четкое представление о ситуации с квотербеком к понедельнику вечеру", - сказал он репортерам. "Игры в воскресенье вечером сложны для анализа фильма, особенно когда ты на выезде. Но к понедельнику или вторнику у нас должно быть четкое представление".

"Что касается раскрытия, кто будет стартовать, ну, я оставлю это в тайне".

Игра новичка в предсезонных играх закрепила его позицию в качестве стартового квотербека для "Бронкос", отмечая знаменательный момент в его карьере в НФЛ. Успех команды теперь во многом зависит от его способности привести их к победе и максимально использовать их потенциал в каждой игре.

С другой стороны, Нью-Ингленд Пэтриотс все еще не определились со своим стартовым квотербеком на неделю 1, а первый в истории главный тренер Джерод Майо внимательно изучает tanto ветерана Джейкоби Бриссетта, как и новичка Дрейка Мей. Несмотря на многообещающие выступления Мей в предсезонных играх, Майо планирует объявить свое решение после последней предсезонной игры команды.

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