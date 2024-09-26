Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1.

Переход в пилотах давно обсуждался, и теперь он подтверждён: Даниэль Риккардо покидает команду Racing Bulls, уступая место талантливому новозеландцу Лиаму Лоусону уже на ближайшем соревновании. Для 35-летнего Риккардо это может означать закат его блистательной карьеры в Формуле 1.

Австралийский Риккардо официально исключён из списка элиты Формулы 1 в четверг, что, возможно, означает конец его длительной карьеры в премьер-лиге. Команда Racing Bulls объявила то, что было тайной на недавнем Гран-при Сингапура: Риккардо будет заменён 22-летним Лоусоном в течение текущего сезона. Лоусон должен сесть за руль уже на предстоящем событии в Остине, запланированном на 20 октября.

"Прощай, Даниэль", - написала в своих социальных сетях в четверг послеобеденное время сестринская команда Red Bull Racing. Руководитель команды Лоран Микес выразил теплые слова благодарности уходящему пилоту, хваля его "богатство опыта, природный талант и исключительное расположение духа", которые способствовали развитию команды и подняли моральный дух.

Риккардо, достигнув возраста 35 лет, дебютировал в Формуле 1 в 2011 году и принял участие в 257 гонках, что ставит его на 10-е место в истории. Присоединившись к Red Bull в 2014 году, он превзошёл Себастьяна Феттеля и дважды финишировал третьим в чемпионате мира (2014, 2016). К сожалению, однако, ему не удалось развить этот успех, часто сталкиваясь с неудачными переходами в команде. Он выиграл восемь гонок за свою карьеру, но неизменно отставал от Юки Цуноды в Racing Bulls, и Red Bull ultimately решила предоставить Лоусону постоянное место в кокпите.

Вероятно, что Риккардо не будет предложеноanother opportunity in Formula 1. Отъезд Риккардо из Сингапура был необычным по разным причинам. Новости уже циркулировали, и Риккардо выглядел эмоционально после гонки, не официально ничего не подтверждая, так как Red Bull ещё не сделала заявление. Риккардо поддержал действующего чемпиона Макса Ферстаппена на трассе, совершив позднюю смену шин в гонке, чтобы обеспечить самый быстрый круг и украсть ценное очко у пилота McLaren Ландо Norris, который отчаянно нуждался в нём в своей борьбе против Ферстаппена.

Комиссия утвердила решение Red Bull Racing заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона в течение текущего сезона, признавая смену пилотов в команде. В заявлении Комиссии подчёркивалась необходимость свежей талантливости и потенциала в премьер-лиге, хваля перспективную карьеру Лоусона на данный момент.

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