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Дэн и Юджин Леви будут ведущими 76-й премии Эмми

Следующая премия Эмми будет в семейном стиле.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Дэн и Юджин Леви будут ведущими 76-й премии Эмми

Евгений и Дан Леви, отец и сын, которые сыграли в комедийном сериале "Шиттс Крик", ставшим обладателем премии "Эмми", будут ведущими 76-й церемонии вручения наград "Эмми".

"Для двух канадцев, получивших свои "Эмми" в буквальном смысле в карантинном шатре, идея быть приглашенными в этом году в настоящий театр была достаточным стимулом", - сказали Евгений и Дан Леви в заявлении. "Мы рады возможности поднять бокал за этот замечательный сезон телевидения и не можем дождаться, чтобы провести вечер с вами всеми 15 сентября".

"Комедийное чутье Евгения и Дана и их удивительная способность завоевывать сердца зрителей сделают церемонию "Эмми" этого года незабываемой", - сказал Крейг Эрвич, президент Disney Television Group.

Дуэт последует за недавними ведущими Энтони Андерсоном, Кенаном Томпсоном и Сидом Кросби.

"Мы рады приветствовать двух поколений комедийного гения на сцене "Эмми", - сказал председатель Телевизионной академии Крис Абрего. "Евгений и Дан Леви известны своими незабываемыми моментами, которые заставляют смеяться на экране, и вместе они заряжены. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что они приготовили для поклонников "Эмми"".

Церемония "Эмми" состоится 15 сентября на ABC и будет доступна для просмотра на следующий день на Hulu

Ведущие Евгений и Дан Леви известны своими комедийными навыками и способностью создавать развлекательный контент, что делает их идеальным выбором для "Эмми". Вечер "Эмми", наполненный смехом и аплодисментами, обещает стать захватывающим зрелищем с Евгением и Даном в качестве ведущих.

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