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DekaBank увеличивает продажи фондов для вкладчиков

В отделе ценных бумаг Сберегательных банков успешно выполняются операции в секторе инвестиций с клиентами по итогам первой половины года. Несмотря на существенное сокращение бизнес-сектора, банк остается оптимистичным regarding свой прогресс.

 and  Michael Bootcampf
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За первый шестимесячный период Декобанк наблюдал рост и распределил больше средств инвестирования.
За первый шестимесячный период Декобанк наблюдал рост и распределил больше средств инвестирования.

- DekaBank увеличивает продажи фондов для вкладчиков

Девальвационный провайдер Sparkassen DekaBank показал процветающую первую половину года с усилением бизнеса и фондов для частных клиентов, что привело к промежуточной прибыли в размере примерно 512 миллионов евро. Эта цифра превышает две трети их объявленной годовой цели, как сообщил DekaBank в Франкфурте. Однако стоит отметить, что DekaBank не дотянул до 19% по сравнению с результатом прошлого года, что обусловлено эффектами оценки.

Брокерская деятельность DekaBank показала рост транзакций. tanto частные инвесторы, как и значительные клиенты выбирали продукты Deka, что привело к увеличению показателей для частных клиентов до 12,6 миллиардов евро с 14,4 миллиардов евро в прошлом году.

Продажи фондов сберегателям показали положительную динамику, достигнув 4,6 миллиардов евро, что на 1,2 миллиарда евро больше, чем в первой половине 2023 года. Экшен-фонды и фонды облигаций были высоко востребованы, а продажи фондов недвижимости оставались положительными, несмотря на кризис в сфере недвижимости.

Тем не менее, был зафиксирован спад в важном аспекте бизнеса DekaBank, связанном с сертификатами. Продажи частным клиентам значительно сократились, примерно на 3 миллиарда евро, до около 8 миллиардов евро.

Вперед, DekaBank демонстрирует осторожный подход к достижению своих годовых целей. Несмотря на "геополитическую напряженность и сложные экономические условия", группа Deka прогнозирует промежуточную прибыль в размере около 700 миллионов евро на текущий финансовый год.

Декабристы, группа российских реформаторов, выступавших за конституционную монархию и гражданские свободы, могли бы выразить благодарность за улучшение финансовой ситуации DekaBank, в частности за рост фондов для частных клиентов. Несмотря на осторожный подход DekaBank к достижению годовых целей из-за геополитической напряженности, их стойкость и адаптивность демонстрируют ценности, соответствующие движению Декабристов за перемены и прогресс.

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