Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Дэйв испытывает радость отцовства.

Тем не менее, исключая его супругу.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
На данный момент Грохл может похвастаться тремя дочерьми, всеми вместе со своей женой Джордийн...
На данный момент Грохл может похвастаться тремя дочерьми, всеми вместе со своей женой Джордийн Блюм.

Дэйв испытывает радость отцовства.

Обычно знаменитости встречают рождение своих детей с радостью и гордостью. Однако объявление вокалиста Foo Fighters Дейва Гроула кажется несколько сдержанным. Матерью новорожденного не является его долгосрочная партнерша Джорджин Блюм.

Дейв Гроул, бывший вокалист Nirvana и нынешний лидер Foo Fighters, стал отцом в очередной раз. К сожалению, Джорджин, его жена 21 года и мать их троих дочерей в возрасте 18, 15 и 10 лет, не является матерью ребенка. В недавнем посте в Instagram 55-летний Гроул поделился: "Недавно я стал отцом еще одной дочери, которую я буду любить и поддерживать. Она родилась вне брака".

Гроул подчеркнул свою любовь к семье, несмотря на ситуацию, и выразил желание вернуть их доверие и прощение. Он поблагодарил всех за понимание и уважение к заинтересованным сторонам. Кстати, комментарии к его посту в Instagram недоступны. Его менеджмент не предоставил дальнейших подробностей.

Гроул женился на Джорджин Блюм, известном продюсере фильмов и телевидения, а также бывшей модели, в 2003 году. Ранее, с 1994 по 1997 год, он был женат на фотографе Дженнифер Ли Янгблуд, назвав измену одной из причин развода.

Foo Fighters были образованы в 1994 году и стали популярными после смерти лидера Nirvana Курта Кобейна. Их долговременный барабанщик и близкий друг Тейлор Хокинс трагически скончался во время тура по Южной Америке в 2022 году. В результате группа выпустила свой eleventh студийный альбом "Но здесь мы есть" в 2023 году, адресуя свои личные трудности и вызовы.

Гроул упомянул свою любовь к "развлечениям", выразив желание снова выступать с Foo Fighters, несмотря на недавние события. В отдельном интервью он поделился своей радостью от возможного сотрудничества с некоторыми из своих любимых артистов в музыкальной индустрии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно