Дэйв испытывает радость отцовства.

Обычно знаменитости встречают рождение своих детей с радостью и гордостью. Однако объявление вокалиста Foo Fighters Дейва Гроула кажется несколько сдержанным. Матерью новорожденного не является его долгосрочная партнерша Джорджин Блюм.

Дейв Гроул, бывший вокалист Nirvana и нынешний лидер Foo Fighters, стал отцом в очередной раз. К сожалению, Джорджин, его жена 21 года и мать их троих дочерей в возрасте 18, 15 и 10 лет, не является матерью ребенка. В недавнем посте в Instagram 55-летний Гроул поделился: "Недавно я стал отцом еще одной дочери, которую я буду любить и поддерживать. Она родилась вне брака".

Гроул подчеркнул свою любовь к семье, несмотря на ситуацию, и выразил желание вернуть их доверие и прощение. Он поблагодарил всех за понимание и уважение к заинтересованным сторонам. Кстати, комментарии к его посту в Instagram недоступны. Его менеджмент не предоставил дальнейших подробностей.

Гроул женился на Джорджин Блюм, известном продюсере фильмов и телевидения, а также бывшей модели, в 2003 году. Ранее, с 1994 по 1997 год, он был женат на фотографе Дженнифер Ли Янгблуд, назвав измену одной из причин развода.

Foo Fighters были образованы в 1994 году и стали популярными после смерти лидера Nirvana Курта Кобейна. Их долговременный барабанщик и близкий друг Тейлор Хокинс трагически скончался во время тура по Южной Америке в 2022 году. В результате группа выпустила свой eleventh студийный альбом "Но здесь мы есть" в 2023 году, адресуя свои личные трудности и вызовы.

Гроул упомянул свою любовь к "развлечениям", выразив желание снова выступать с Foo Fighters, несмотря на недавние события. В отдельном интервью он поделился своей радостью от возможного сотрудничества с некоторыми из своих любимых артистов в музыкальной индустрии.

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