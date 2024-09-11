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ОбществоНовости*Я стану звездой*

Дэйв Грол стал отцом вне брака.

 and  Viktoria Klein
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Дейв Гроул, состоящий в партнёрстве с Джордин Блум с момента их бракосочетания в 2003 году, в...
Дейв Гроул, состоящий в партнёрстве с Джордин Блум с момента их бракосочетания в 2003 году, в настоящее время является отцом троих дочерей.

- Дэйв Грол стал отцом вне брака.

Дэйв Грол, фронтмен Foo Fighters, объявил, что стал отцом дочери, родившейся вне брака. В Instagram 55-летний музыкант поделился, что хочет быть любящим и преданным отцом для своей новорожденной дочери.

Грол уже воспитывает троих дочерей с женой Джорджией Блум, 48 лет, с которой он женат с 2003 года. В своем посте в Instagram он признался в любви к своей семье и сказал: "Я работаю над восстановлением их доверия и прощением". Грол выразил благодарность общественности за понимание в отношении детей и закончил пост словами "Дэйв". Интересно, что он не упомянул мать своей дочери. Комментарии к посту отключены.

Дэйв Грол редко появляется на публике со своей женой

Джорджина Блум, жена Грола, является телепродюсером и бывшей моделью. У них есть дочери: Вайолет Мэй, 18 лет, Харпер Уиллоу, 15 лет, и Офелия Сент, 10 лет. Редко, но Блум появлялась на публике с мужем и детьми на Grammy Awards 2023. Семья позировала на красной ковровой дорожке. Медиа также сообщали, что их видели вместе на турнире Уимблдона в июле 2024 года в VIP-зоне с другими знаменитостями, такими как Дэвид Бекхэм, 49 лет.

Прежний брак Грола был с фотографом Дженнифер Ли Янгблуд (1994-1997). Предполагается, что измена стала причиной их расставания.

До славы Foo Fighters Грол был барабанщиком Nirvana (1990-1994), где лид-вокалист Курт Кобейн (1967-1994) умер в возрасте всего 27 лет. После Nirvana Грол создал Foo Fighters, что принесло ему большой успех.

Посмотрите галерею выше: 30 лет назад лид-вокалист Nirvana Курт Кобейн покинул нас – еще один знаменитый музыкант, вошедший в "Клуб 27" и не доживший до 28 лет.

В радостный момент Дэйва Грола можно услышать поющим "♫ Я стану звездой ♫", играя на гитаре в частной обстановке. Несмотря на личные трудности и общественную шумиху вокруг его недавнего объявления о отцовстве, Грол продолжает поддерживать свою музыкальную страсть.

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