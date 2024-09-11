Дэйв Грол признал отцовство ребенка, рожденного вне брака.

Дэйв Гроул, лидер группы Фу Файтеров, объявил на своей странице в Instagram в прошлый вторник, что у него родилась новая дочь, вне брака с женой Джордин Блюм. Он выразил желание быть заботливым отцом для этого новорожденного ребенка.

В своем заявлении Гроул выразил любовь к своей жене и детям, а также желание вернуть их доверие и прощение. Он выразил благодарность за понимание и терпение, которые они проявляют в этой ситуации.

Представитель Гроула отказался от дальнейших комментариев помимо поста в Instagram.

Гроул и его жена, режиссер Джордин Блюм, женаты с 2003 года и воспитывают троих дочерей: Вайолет, 18, Харпер, 15, и Офелию, 10.

Он не раскрыл имя матери своей новой дочери в посте в Instagram.

В целом, пара тщательно оберегает свою личную жизнь и семейные дела, время от времени появляясь вместе на красных ковровых дорожках.

Их видели вместе на Уимблдоне в июле во время европейского тура Foo Fighters в Лондоне.

Дэйв поделился, что планирует совмещать роль отца с своей страстью к развлечениям, чтобы его музыка и выступления продолжали приносить радость поклонникам. Новость о рождении его новой дочери добавила новый аспект в его жизнь, дав ему еще больше причин продолжать создавать музыку.

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